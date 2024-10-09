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Светская хроника

Тольяттинка Ирина Миронова завоевала титул вице-мисс на конкурсе красоты "Мисс Россия - 2024"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ирина Миронова, представляющая Тольятти на национальном конкурсе "Мисс Россия - 2024" оказалась в тройке финалистов и завоевала корону вице-мисс. Финал конкурса прошел 5 октября в Москве.

Фото: https://vk.com/i.mironova2000

Десятки девушек со всей России боролись за звание "Мисс Россия", но лишь трем из них удалось выйти в финал. Корону "Мисс Россия" завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, первой вице-мисс стала 22-летняя Ирина Миронова из Тольятти, второй вице-мисс стала 20-летняя Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

В блиц-интервью организаторам конкурса Ирина рассказала, что своими уникальными качествами считает эрудицию и милосердие: "Я эрудированная, по жизни актриса и очень милосердная".

На вопрос, каким оказался самый ценный совет в жизни, она процитировала своего педагога по актерскому мастерству.

"Ценный совет дал мне преподаватель по актерскому мастерству в Тольятти, когда я была совсем крохой. Она сказала: "Ирина, весь мир - театр, а люди в нем - актеры. Играй главную роль и никогда ничего не бойся".

Также девушка призналась, что в ее планах - совершать как можно больше добрых поступков и открыть благотворительный фонд, "чтобы дарить еще больше любви миру и показать девочкам, чтобы ничего не боялись, следовали за своими целями и мечтали".

В портфолио тольяттинской конкурсантки значится, что она является успешной практикующей моделью, актрисой, контент-мейкером и блогером. Девушка ведет блог для женщин, где рассказывает о поддержке внутреннего баланса, любви к себе, мотивации, уходу за собой в физическом и ментальном плане. Ирина также занимается благотворительностью, любит путешествовать, увлекается модой и стилем, посещает тренажерный зал.

Известно, что она окончила московский колледж Плеханова по специальности "Банковское дело".

 

 

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