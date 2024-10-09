Тольяттинка Ирина Миронова завоевала титул вице-мисс на конкурсе красоты "Мисс Россия - 2024"

Ирина Миронова, представляющая Тольятти на национальном конкурсе "Мисс Россия - 2024" оказалась в тройке финалистов и завоевала корону вице-мисс. Финал конкурса прошел 5 октября в Москве.
Десятки девушек со всей России боролись за звание "Мисс Россия", но лишь трем из них удалось выйти в финал. Корону "Мисс Россия" завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, первой вице-мисс стала 22-летняя Ирина Миронова из Тольятти, второй вице-мисс стала 20-летняя Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.
В блиц-интервью организаторам конкурса Ирина рассказала, что своими уникальными качествами считает эрудицию и милосердие: "Я эрудированная, по жизни актриса и очень милосердная".
На вопрос, каким оказался самый ценный совет в жизни, она процитировала своего педагога по актерскому мастерству.
"Ценный совет дал мне преподаватель по актерскому мастерству в Тольятти, когда я была совсем крохой. Она сказала: "Ирина, весь мир - театр, а люди в нем - актеры. Играй главную роль и никогда ничего не бойся".
Также девушка призналась, что в ее планах - совершать как можно больше добрых поступков и открыть благотворительный фонд, "чтобы дарить еще больше любви миру и показать девочкам, чтобы ничего не боялись, следовали за своими целями и мечтали".
В портфолио тольяттинской конкурсантки значится, что она является успешной практикующей моделью, актрисой, контент-мейкером и блогером. Девушка ведет блог для женщин, где рассказывает о поддержке внутреннего баланса, любви к себе, мотивации, уходу за собой в физическом и ментальном плане. Ирина также занимается благотворительностью, любит путешествовать, увлекается модой и стилем, посещает тренажерный зал.
Известно, что она окончила московский колледж Плеханова по специальности "Банковское дело".
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘