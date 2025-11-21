В Самарской области прошел День правовой помощи детям

В День правовой помощи детям сотрудники министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области провели для воспитанников Самарского хореографического училища интерактивный квиз "Правовой штурм". Мероприятие в увлекательном формате показало подросткам, как правовые нормы работают в мире сказок, фильмов и даже музыки.
Вместо скучных лекций ребят ждало соревнование, где закон встретился с творчеством. Участники узнали, что Золушка могла бы подать в суд на мачеху за принуждение к труду, а у Муфасы из "Короля Льва" было нарушено право на жизнь.
Квиз состоял из нескольких этапов: "Юридический кастинг" на знание правовых профессий, "Имеешь ли ты право?" о возможностях детей в разном возрасте, "Саундтрек к закону" с поиском правовых тем в песнях и блок "Сказка — ложь, да в ней намек", где команды выступали в роли адвокатов для обиженных сказочных героев.
"Мы по традиции ежегодно организуем такое правовое мероприятие для ребят в игровой форме — проводим квизы, викторины и состязания. Ведь именно наше министерство является защитником прав семьи и детей, традиционных семейных ценностей, — отметила Екатерина Лукьянова, главный консультант правового управления министерства. — В этом году мы включили в программу все то, что любят дети — фильмы, мультики и сказки, но с "правовым" вкраплением. Надеемся, что это было полезно. Все ребята молодцы — активно отвечали на вопросы".
Целью "Правового штурма" было показать подросткам, что право — это не абстрактные параграфы, а живая система, которая окружает их в повседневной жизни: в любимой песне, просмотренном фильме или детской сказке.
Проведенный квиз доказал, что правовая грамотность — это современная суперсила, которая начинается с умения задавать вопросы и видеть закон в самых знакомых образах.
"Нам было интересно, никогда не видели сказочных героев под таким ракурсом", — поделились ребята впечатлениями от квиза.
