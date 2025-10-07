16+
Общество

Участники второго потока "Школы героев" в Самаре освоили искусство публичных выступлений

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участники второго потока региональной программы "Школа героев" повысили свою коммуникативную компетенцию в рамках образовательного модуля "Мастерская коммуникаций". Занятия прошли на площадке Самарской областной научной библиотеки.

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

Одним из слушателей курса стал ветеран СВО Раиль Шияпов, который живет в с. Новое Мансуркино Похвистневского района. Понимание жизни в глубинке мотивирует его на реализацию социального проекта по развитию родного села.

"Я хочу создать в деревне условия, чтобы молодежь могла работать, зарабатывать и профессионально расти. Моя цель — привлечь и закрепить талантливых молодых специалистов на селе. Участие в "Школе героев" дает для этого необходимые знания и инструменты", — поделился Раиль.

Программа обучения для второго потока была существенно расширена и дополнена. Как подчеркнул выпускник первого потока, Герой РФ, советник губернатора Самарской области Максим Девятов, новые дисциплины позволяют курсантам глубже погрузиться в систему государственной и муниципальной службы.

"Радует, что второй поток стал более масштабным. В программу добавлены важные предметы, в том числе по психологии и межличностным коммуникациям. Также углублен экономический блок, что позволит ребятам с полным пониманием подходить к решению управленческих задач", — отметил герой.

На текущий момент курсанты уже изучили такие модули, как "Знакомство с государственной и муниципальной службой", "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", а также прошли первую стажировку. Образовательный процесс построен на сочетании теории с интенсивной практикой.

"Мы ввели новый модуль по основам конфликтологии, чтобы научить будущих управленцев предотвращать спорные ситуации, — пояснила директор АНОО ДПО "Таволга" Алевтина Воронцова. — Также уделяем большое внимание цифровому этикету: что уместно для госслужащего в социальных сетях, а что — нет. И, конечно, помогаем нашим ребятам преодолеть естественную скованность при выступлениях на большую аудиторию".

Спикером выступила член Общественного совета программы "Школа героев" Татьяна Потоцкая, заместитель директора медиаагентства "Самара 450", журналист с более чем 20-летним стажем, спикер федеральных и региональных форумов. Она поделилась с курсантами профессиональными техниками, которые помогают уверенно держаться перед аудиторией, грамотно реагировать на нестандартные ситуации и отвечать на острые вопросы.

"Несмотря на то, что я часто выступаю публично, подготовка к этому занятию была для меня особенной, — отметила Татьяна Потоцкая. — Это большая ответственность и честь делиться знаниями с защитниками отечества, участниками программы "Школа героев". Очень рада, что мой опыт может быть для них полезен".

Региональный проект "Школа героев" реализуется в Самарской области с 2024 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Он является продолжением президентской программы "Время героев" и нацелен на обучение ветеранов СВО основам современного управления, включая экономику, финансы, конфликтологию и проектную деятельность.

