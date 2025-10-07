16+
Общество

До конца рабочей недели в Самаре сохранится теплая погода

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Приволжском УГМС рассказали, что на предстоящей рабочей неделе, до 10 октября, существенных изменений в погоде не ожидается.

"Сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно сухая, теплая погода со слабым ветром и большим суточным ходом температуры воздуха", - рассказали синоптики.

Во вторник, 7 октября, в Самаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C.

В среду, 8 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами до -2°C. Днем воздух прогреется до +14…+19 °C.

9 октября в Самарской области по-прежнему будет облачно, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами до -2°С, днем +14…+19 °C.

В пятницу, 10 октября, синоптики предсказывают облачную погоду без  осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днем +12…+17 °C.

