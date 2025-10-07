До конца рабочей недели в Самаре сохранится теплая погода

В Приволжском УГМС рассказали, что на предстоящей рабочей неделе, до 10 октября, существенных изменений в погоде не ожидается.
"Сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно сухая, теплая погода со слабым ветром и большим суточным ходом температуры воздуха", - рассказали синоптики.
Во вторник, 7 октября, в Самаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C.
В среду, 8 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами до -2°C. Днем воздух прогреется до +14…+19 °C.
9 октября в Самарской области по-прежнему будет облачно, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами до -2°С, днем +14…+19 °C.
В пятницу, 10 октября, синоптики предсказывают облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днем +12…+17 °C.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.