Построена новая дорога от Самары до микрорайона "Южный город"

Завершено строительство автомобильной дороги от кольца на ул. Уральской около ТЦ "Метро" до микрорайона "Южный город". Как сообщает прокуратура Самарской области, региональное министерство строительства выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Прокуратура осуществляла надзор за исполнение контракта на строительство дороги, который был заключен в мае 2024 года. Ведомству пришлось выдавать предостережения в связи с рисками отставания от графика, а также добиваться приведения дороги в соответствие с проектной документации.

Кроме того, арбитражный суд удовлетворил иск заместителя прокурора области, установив гарантийный срок в восемь лет вместо изначально предусматривавшихся контрактом пяти лет.