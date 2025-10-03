Из украинского плена освободили самарского военного

В ходе обмена военнопленными, который состоялся в рамках стамбульских договоренностей, с подконтрольной киевскому режиму территории в числе 185 российских военнослужащих на родину возвращается самарец. Об этом накануне, 2 октября, в своем телеграм-канале сообщила омбудсмен Елена Лапушкина.

"Его родственники обращались в аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области за помощью в освобождении бойца из плена", - рассказала она.

Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.