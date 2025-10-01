В Самаре вышла книга "Век Фабрики-кухни" при поддержке холдинга Глобал Вижн

30 сентября в Самарском филиале Третьяковской галереи презентовали новое издание — "Век Фабрики-кухни". Книга рассказывает о судьбе одного из самых узнаваемых памятников конструктивизма в России.

Издание подготовлено галереей совместно с архитектурным издательством TATLIN. Постоянными партнёрами проекта выступили Холдинг Глобал Вижн и АНО "Вольга", которые всегда поддерживают инициативы, связанные с сохранением культурного наследия Самары.

Книга о спасении символа

Авторами стали те, кто сам участвовал в возрождении Фабрики-кухни:

Виталий Стадников, инициатор спасения здания; Ирина Калугина, реставратор, лауреат Государственной премии; Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи в 2015–2023 годах; Александр Хинштейн — один из главных инициаторов восстановления здания и создания филиала в Самаре; Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре.

Издание объединяет научное исследование и фотоальбом: это одновременно и история восстановления памятника, и взгляд на сегодняшний день филиала Третьяковки, признанного в 2024 году лучшей музейной институцией России.

Вице-президент Глобал Вижн и руководитель проекта АНО "Вольга" Ольга Суркова подчеркнула: "Холдингу Глобал Вижн всегда важно участвовать в сохранении культурного кода города. Эта книга — возможность для каждого жителя подарить друзьям по всему миру историю о том, каким шедевром мы обладаем. Это действительно гордость для Самары".

"Для меня эта книга — о неравнодушии. Она будет интересна и тем, кто увлекается архитектурой, и тем, кто любит историю Самары. В ней есть воспоминания, концепции первых выставок и взгляд на будущее галереи", — отметил Директор филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.

Фабрика-кухня в Самаре прошла непростой путь: от смелого замысла и долгих лет работы — через годы упадка и забвения — к новому рождению, став первым за пределами Москвы филиалом Третьяковской галереи. Теперь её век продолжается не только в стенах музея, но и на страницах книги "Век Фабрики-кухни", которую можно найти в Третьяковской галерее в Самаре.