16+
Экономика и бизнес

ГК "Полипласт" принимает участие в первой международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-Беларусь"

МИНСК. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мероприятие проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года и посвящено развитию российско-белорусских отношений в сфере инновационных промышленных технологий.

Фото: Пресс-служба Правительства Тульской области, пресс-служба ГК «Полипласт»

В рамках выставки ГК "Полипласт" представляет на своем стенде высокотехнологичные полимеры и наукоемкие химические продукты собственной разработки, востребованные в различных отраслях промышленности: металлургической, нефтегазовой, строительной, легкой, кожевенной, а также в производстве стройматериалов. В состав участников мероприятия вошли ведущие заводы холдинга: ООО "Полипласт Новомосковск" и ООО "Полипласт Северо-запад".

"Для нас важна интеграция сырья в региональные цепочки поставок, это способствует укреплению технологического суверенитета и экономической устойчивости наших регионов", — отметила коммерческий директор ООО "Полипласт Новомосковск" Марьяна Никандрова. "Сотрудничество с белорусскими партнерами и поддержка регионов России позволяет ускорить развитие национальных инновационных производств и обеспечить стабильный выпуск конкурентоспособной продукции", — добавила она.

Важной частью работы Компании на выставке стало подписание соглашения о намерениях по международному сотрудничеству между флагманским заводом ГК "Полипласт" ООО "Полипласт Новомосковск" и одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии ОАО "Нафтан", при поддержке Минпромторга России, Минпромторга Республики Беларусь, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Правительства Тульской области. Почетным гостем церемонии подписания, которая проходила на стенде региона, стал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Соглашение о сотрудничестве между компаниями "Полипласт" и "Нафтан" даст дополнительный импульс развитию химической индустрии в России, а также будет способствовать успешной реализации компанией "Полипласт" новых проектов", — подчеркнул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Кроме того, стороны договорились о развитии совместных проектов в сфере химической переработки, которые будут способствовать расширению промышленного потенциала и экономическому развитию двух стран.

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

