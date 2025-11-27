До 15 тысяч рублей вернутся на счет: ПСБ удваивает кешбэк для самарских предпринимателей

Банк ПСБ запустил специальную предновогоднюю акцию для самарских предпринимателей. До конца года при оплате любых покупок с помощью бизнес-карты ПСБ клиентам будет начислен двойной кешбэк.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, открывшие в ПСБ расчетный счет и получившие бизнес-карту, так и действующие, которые не проводили операции по картам до ноября 2025 года. Максимальная сумма кешбэка, которую можно зачислить на бонусный счет, составляет 15 000 баллов (1 балл равен 1 рублю).

Для получения двойного кешбэка по бизнес-карте самарским предпринимателям нужно настроить личный кабинет ПСБ, выбрав несколько категорий кешбэка: АЗС (10%), доставка и логистика (5%), авиабилеты (5%), кафе, рестораны и столовые (3%) и другие. И ежемесячно совершать покупки по карте ПСБ на сумму от 20 000 рублей.

"В конце года бизнес всегда несет дополнительные операционные расходы. Удвоенный кешбэк позволит предпринимателям региона вернуть до 15 000 рублей и направить эти средства на решение текущих бизнес-задач. Это конкретная финансовая выгода, которую можно получить прямо сейчас", — отметила Ольга Серебрякова, заместитель регионального директора по массовому сегменту банка ПСБ в Самаре.

* Действует для новых клиентов, открывших расчетный счет в период с 01.11.2025 по 31.12.2025 и для действующих клиентов с уже выпущенными картами, но не совершавших операции по ней. Начисленный кешбэк за покупки в ноябре будет выплачен в декабре, а за покупки в декабре выплата будет осуществлена в январе 2026 года. Минимальная сумма POS-операций для начисления кешбэка: 20 000 рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты в месяц на одного клиента: 15 000 рублей (расчет ведется по ИНН). Подробные сведения о продукте https://www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Банк ПСБ", Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 года.