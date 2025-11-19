16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер переизобрёл банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье НОВИКОМ поддержал разработку и создание импортозамещающей криогенной арматуры для судостроения Станислав Кузнецов: "Для отечественного бизнеса необходимы стандарты по распознаванию дипфейков" Сбер фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество ВТБ перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт

Банки Финансы

НОВИКОМ поддержал разработку и создание импортозамещающей криогенной арматуры для судостроения

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поддержал предприятие АО "НТК "Криогенная техника", предоставив банковскую гарантию на сумму 150 млн рублей. Грантополучатель направит полученные бюджетные средства на разработку и создание производства криогенной арматуры для топливных систем и комплектующего оборудования морских судов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Акционерное общество "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" на базе омской производственной площадки получило финансирование благодаря грантовой программе "доращивания" поставщиков корпораций в рамках федерального проекта "Технологии". Мера поддержки реализуется Центром поддержки инжиниринга и инноваций при участии Минэкономразвития России.

Федеральный проект "Технологии" — часть национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его неотъемлемой частью является грантовая программа на создание производств по выпуску высокотехнологичной продукции, необходимой крупным российским корпорациям. Ключевая особенность — активное участие этих корпораций в реализации меры поддержки: согласование технических требований, подтверждение гарантированного спроса на продукцию и мониторинг проектов. Это ускоряет внедрение на российском и зарубежных рынках востребованных инноваций и позволяет встраивать их в кооперационные цепочки крупнейших заказчиков.

"НОВИКОМ системно поддерживает предприятия, создающие инновационные технологии, способные заменить зарубежные аналоги и укрепить промышленную независимость страны. Мы видим высокий потенциал в кооперации науки, промышленности и финансов, которая лежит в основе таких проектов. Механизм разработки проектов под конкретные запросы крупных промышленных корпораций уже доказал свою эффективность. Он позволяет точечно поддерживать разработку критически важной продукции, необходимой для достижения технологического лидерства страны", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Омске Виталий Голышенко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30