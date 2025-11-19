НОВИКОМ поддержал разработку и создание импортозамещающей криогенной арматуры для судостроения

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поддержал предприятие АО "НТК "Криогенная техника", предоставив банковскую гарантию на сумму 150 млн рублей. Грантополучатель направит полученные бюджетные средства на разработку и создание производства криогенной арматуры для топливных систем и комплектующего оборудования морских судов.
Акционерное общество "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" на базе омской производственной площадки получило финансирование благодаря грантовой программе "доращивания" поставщиков корпораций в рамках федерального проекта "Технологии". Мера поддержки реализуется Центром поддержки инжиниринга и инноваций при участии Минэкономразвития России.
Федеральный проект "Технологии" — часть национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его неотъемлемой частью является грантовая программа на создание производств по выпуску высокотехнологичной продукции, необходимой крупным российским корпорациям. Ключевая особенность — активное участие этих корпораций в реализации меры поддержки: согласование технических требований, подтверждение гарантированного спроса на продукцию и мониторинг проектов. Это ускоряет внедрение на российском и зарубежных рынках востребованных инноваций и позволяет встраивать их в кооперационные цепочки крупнейших заказчиков.
"НОВИКОМ системно поддерживает предприятия, создающие инновационные технологии, способные заменить зарубежные аналоги и укрепить промышленную независимость страны. Мы видим высокий потенциал в кооперации науки, промышленности и финансов, которая лежит в основе таких проектов. Механизм разработки проектов под конкретные запросы крупных промышленных корпораций уже доказал свою эффективность. Он позволяет точечно поддерживать разработку критически важной продукции, необходимой для достижения технологического лидерства страны", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Омске Виталий Голышенко.
