16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ и OneTwoTrip: россияне стали чаще тратить на рестораны, культуру и развлечения в ноябрьские праздники ВТБ стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п. Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16% Сбер выплатил бизнесу Поволжья более 2,57 млрд рублей для защиты от роста ставок

Банки Финансы

РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п.

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

РСХБ обновил условия льготной программы "Семейная ипотека". С 5 ноября 2025 года первоначальный взнос по программе снижен с 30,01% до 20,01%. Новые условия доступны для покупки недвижимости у застройщиков-партнеров банка, заключивших договоры о проектном финансировании. Решение снизить первоначальный взнос направлено на поддержку семей с детьми и повышение доступности ипотечных кредитов.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента), срок ипотечного кредита — до 30 лет. Семейная ипотека от РСХБ доступна для покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области с максимальным лимитом в 12 млн рублей. В остальных регионах лимит составляет 6 млн рублей.

Программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица).

Участниками льготной ипотеки могут стать семьи с одним ребёнком младше 7 лет, семьи, в которых есть не менее двух несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида младше 18 лет. Возраст детей должен соответствовать условиям программы на дату заключения кредитного договора.

"Семейная ипотека остается ключевым инструментом государственной поддержки для улучшения жилищных условий по льготным условиям и одним из самых популярных продуктов среди заёмщиков банка. Мы стремимся сделать условия по льготным программам доступными для большего числа россиян, особенно для тех, кому важно обеспечить комфортные условия проживания для своей семьи. Теперь заемщикам станет проще приобрести жилье, особенно в новых проектах, реализуемых партнерами РСХБ", — комментирует Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе семейной ипотеки возможно на официальном сайте банка rshb.ru или обратившись в ближайшее отделение РСХБ.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjd5TEQo

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30