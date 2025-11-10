16+
ОТП банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза

Банки Финансы

ОТП банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Чистая прибыль российского подразделения в III квартале 2025 года составила 48,2 млрд форинтов (11,7 млрд рублей), что на 41,5% больше результата за III квартал 2024 года (34,1 млрд форинтов, 8,3 млрд рублей) и на 1,5% выше результата за II квартал 2025 года (47,5 млрд форинтов, 11,5 млрд рублей), сообщает interfax.ru.

Рост прибыли за 9 месяцев 2025 года группа объясняет увеличением процентного дохода и прочих доходов (в основном по операциям с валютой). При этом OTP Group отмечает негативное влияние на финансовый результат повышения ставки налога на прибыль в начале 2025 года с 20% до 25%, а также роста стоимости риска (она выросла в 2,5 раза).

"В третьем квартале прибыль после уплаты налогов оставалась стабильной по сравнению с предыдущим кварталом, так как положительный эффект от снижения стоимости риска был нивелирован налоговыми последствиями более высоких дивидендных выплат", — говорится в отчете.

Расходы на резервы за 9 месяцев 2025 года выросли в 2,5 раза — до 80,3 млрд форинтов (19,5 млрд рублей), в III квартале — в 1,6 раза — до 28,7 млрд форинтов (почти 7 млрд рублей).

Рентабельность капитала в январе–сентябре 2025 года выросла до 50,8% с 39,9%, в III квартале — до 43,6% с 43,1% годом ранее.

Чистая процентная маржа за 9 месяцев текущего года сократилась до 9,57% с 9,70%, в III квартале — до 9,48% с 9,60%.

Активы ОТП банка на 30 сентября 2025 года достигли 3,017 трлн форинтов (732 млрд рублей), увеличившись с начала года на 27% и сократившись за квартал на 2%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев 2025 года вырос на 43% — до 1,585 трлн форинтов (385 млрд рублей). В III квартале портфель сократился на 1%.

Доля проблемных кредитов (третьей стадии) в III квартале 2025 года выросла до 6,2% с 5,5%. В III квартале 2024 года она составляла 9,6%.

Средства клиентов на 30 сентября 2025 года достигли 2,484 трлн форинтов (603 млрд рублей), увеличившись с начала года на 32% и не изменившись за квартал.

Собственный капитал в январе–сентябре 2025 года вырос на 29% — до 385,1 млрд форинтов (93,5 млрд рублей). Этот показатель в III квартале сократился на 10%.

OTP Group продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года выплаты на 67,7 млрд рублей были одобрены Банком России (в том числе 15,8 млрд рублей в III квартале 2025 года).

ОТП банк по итогам III квартала 2025 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

