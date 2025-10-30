С 1 ноября 2025 г. ОТП Банк улучшает программу лояльности для держателей кредитных и дебетовых карт. Запуск обновлений стал ответом на пожелания, собранные в ходе масштабного исследования клиентского опыта.

Теперь владельцам всех кредитных карт, по которым ранее начислялся кэшбэк, а также по всем новым кредитным картам, оформленным с 1 ноября 2025 года действующими клиентами ОТП Банка, увеличивается список доступных категорий кэшбэка и лимит бонусных баллов. Так, обладатель кредитной карты в дополнение к дебетовой ОТП Карте сможет выбрать уже 5 категорий кэшбэка из 12 (ранее — 4 из 11). В ноябре дополнительной категорией за кредитку станут "Спортивные товары". Выбранные категории одинаковы для обеих карт, при этом по кредитным картам установлен отдельный лимит в 1000 бонусных баллов для всех карт, включая Premium.

Для владельцев дебетовых карт: ОТП Карта, карта Premium Light, "Забота", "Максимум" и других дебетовых карт, по которым ранее начислялся кэшбэк, теперь доступны единые категории кэшбэка и лимит баллов для всех карт в кошельке. При этом количество доступных категорий и лимит баллов определяются картой с наивысшим статусом и действуют при расчете любой из карт банка. Например, при наличии ОТП Карты и карты Premium Light клиент может выбрать 6 категорий из 11, а совокупный лимит составит 5000 баллов.

Определиться с категориями кэшбэка на следующий месяц необходимо в период с 25 числа текущего месяца.

Для новых клиентов банка переход в обновленную программу лояльности будет осуществлен с 25 ноября 2025 г. До этой даты для них действуют условия предыдущей программы.

Для держателей карт ОТП Premium и Private изменения условий программы лояльности произойдут с 1 декабря. Лимит кэшбэка по кредитным картам для таких клиентов с 1 декабря составит 3000 бонусных баллов.

Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте ОТП Банка, а также в разделе выбора категорий кэшбэка в мобильном приложении/