Финансы Экономика и бизнес

Аналитика "Т1 Иннотех": банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40%

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Теперь потери на операционных рисках составляют менее 1 рубля с каждых 100 рублей прибыли вместо 1,25 рублей в прошлом году.

По данным Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1), основанным на консолидированной отчетности российских банков-участников системы ОРИКС, по итогам первого полугодия 2025 года отношение потерь от операционного риска к доходам в российских банках, участвующих в системе ОРИКС, составило 0,92% в годовом выражении (т.е. 92 копейки с каждых 100 рублей прибыли). Этот показатель снизился на 40% по сравнению с уровнем 2024 года.

"Операционные риски становятся все более волатильными, а их влияние на финансовые результаты банков традиционно велико. Поэтому критично не только анализировать собственные потери, но и сравнивать свои показатели с рынком. Система ОРИКС дает банкам доступ к актуальным данным о реализованных рисках и позволяет оценить свою устойчивость на фоне других участников. Это ключевой инструмент для принятия проактивных решений и минимизации будущих потерь", — отметил Андрей Гулидин, заместитель генерального директора "Т1 Иннотех".

Снизилась также и доля крупнейших потерь (свыше 7 млн рублей): в 2025 году она составляет менее 9% всех прямых потерь по сравнению с 15% в 2024 году. Это говорит о сокращении влияния крупных событий на риск-профиль банков. Однако уровень концентрации в этой группе остается высоким: более половины всех потерь (51%) по-прежнему связано именно с инцидентами такого масштаба. В среднем в одном банке за полугодие регистрировалось около 25 подобных случаев, каждый из которых приносил убытки на сумму около 32,7 млн рублей.

Большая часть потерь традиционно приходится на три категории: внешнее мошенничество (59%), нарушения управления процессами (17%) и нарушения прав клиентов (7%). Совокупно они формируют более 80% всего объема потерь.

Данные по российскому финсектору получены из регуляторных отчетов, которые были предоставлены банками-участниками системы ОРИКС. На платформе ОРИКС обрабатывались отчеты 14 банков (в числе которых — представители ТОП-10), начиная с IV квартала 2022 г. Безопасность и конфиденциальность данных обеспечены средствами информационной защиты системы, которые соответствуют требованиям ГОСТ к усиленному уровню защиты информации.

ОРИКС (входит в реестр российского ПО) — сервис сравнительной аналитики по операционному риску от "Т1 Иннотех". Благодаря этому решению каждый участник финансового рынка может сравнить собственную статистику потерь от операционного риска с обобщенными показателями по всему банковскому и финансовому сектору или схожим банкам и компаниям.

