16+
ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ запустил сервис видеозвонков на русском жестовом языке, который позволяет людям с нарушением слуха получать онлайн-консультации по банковским продуктам и услугам.

В рамках пилотного проекта видеоконсультации проводятся в рабочее время с 9:00 до 17:00 по московскому времени, длительность одной консультации — до одного часа. С клиентами общаются сотрудники ВТБ, для которых русский жестовый язык — важная часть жизни: они с детства ежедневно разговаривают на нем с родными. Это делает процесс видеоконсультации максимально понятным и комфортным для всех участников. Воспользоваться видеозвонком могут все люди с нарушением слуха, вне зависимости от того, являются ли они клиентами ВТБ.

С помощью видеоконсультаций можно получить ответы на вопросы по условиям обслуживания дебетовых и кредитных карт, начислению кешбэка, переводу пенсий, оформлению накопительных счетов и вкладов, кредитованию, а также уточнить адреса и функции банкоматов, график работы и расположение офисов банка.

Для записи необходимо зайти в блок "Клиентам с нарушением слуха" на сайте ВТБ в разделе "Людям с инвалидностью" и перейти на страницу регистрации. После заполнения короткой формы клиент получает письмо с подтверждением и ссылкой для подключения к видеозвонку. Запись на консультацию занимает менее минуты.

