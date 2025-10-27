У ОТП Банка премиальный клиентский сервис

ОТП Банк отмечен сразу двумя наградами по результатам комплексного исследования обслуживания в банковских контакт-центрах Naumen Bank Contact Center Rank 2025. Банк продемонстрировал выдающиеся результаты, заняв первое место в номинации "Лучшее обслуживание операторами в мобильном банке" среди банков II–III групп и третье место за "Лучшее обслуживание в неавторизованных цифровых каналах" среди банков II группы.
Рейтинг Naumen Bank Contact Center Rank оценивает качество клиентского сервиса в контакт-центрах банков и является одним из ключевых отраслевых ориентиров. В 2025 году была проведена детальная оценка авторизованной зоны обслуживания, включающая анализ работы операторов и ИИ-помощников, а также функциональности чатов. Всего в исследовании приняли участие 49 банков России различных масштабов — от крупнейших федеральных до средних и региональных.
"Мы рассматриваем эти награды как высокую оценку нашей ежедневной работы и стремления создавать для клиентов по-настоящему удобный и современный сервис. Это общая заслуга нашей команды, которая сфокусирована на том, чтобы каждый клиент чувствовал нашу поддержку и заботу на всех этапах взаимодействия", — прокомментировали в пресс-службе ОТП Банка.
