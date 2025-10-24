Рыбный форум: РСХБ в 1,6 раза нарастил кредитование РХК за три года

В 2025 году Россельхозбанк предоставил рыбохозяйственному комплексу (РХК) страны 20 млрд рублей. Выдачи выросли на 62% за три года. В 2025 году около 3 млрд рублей — 15% средств — было выделено на льготных условиях в соответствии с государственными программами. Об этом по случаю Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной продукции в Санкт-Петербурге рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

"За время работы Россельхозбанк направил на поддержку рыбной отрасли 350 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей в подотрасль аквакультуры. Эти средства позволяют строить и обновлять флот, модернизировать инфраструктуру и логистику, расширять производственные и перерабатывающие мощности. Мы уже поддержали свыше 130 проектов, которые наполняют внутренний рынок полезной продукцией и участвуют в экспорте", — отметил Денис Константинов.

По состоянию на середину октября, по данным Росрыболовства, общероссийский вылов превысил 3,9 млн тонн. Превышены прошлогодние показатели по ряду категорий, в частности, минтая, сельди, камбалы, лососей.

Одну из ведущих ролей в достижениях РХК играет Северо-Запад России.

В 2025 году на поддержку отрасли в этом макрорегионе РСХБ выделил около 15,2 млрд рублей. За три года эта сумма выросла в 2,5 раза. Основная часть пришлась на предприятия, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Мурманской области и Республике Карелия.

Мурманская область и особенно Карелия активно развивают аквакультуру, обеспечивая порядка трети её продукции в стране.

На аквакультурное направление в СЗФО Россельхозбанк в 2025 году выделил свыше 1,36 млрд рублей, что составляет 91% от суммы на всю страну (1,49 млрд рублей) и подчёркивает флагманскую роль округа. В этом году предприятия аквакультуры получили 83% средств на льготных условиях — как на Северо-Западе, так и по всей России.