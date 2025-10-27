6,5 тысяч участников зарегистрировались на забег "Чистый спорт" в Самаре

5 ноября, в день открытия XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег "Чистый спорт". По информации организаторов, уже поступили заявки от 6,5 тыс. участников из 7 стран мира и 290 городов России.
Самому младшему участнику — 14 лет, самому возрастному — 86. Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума "Россия — спортивная держава": политики, деятели культуры и искусства, представители всероссийских спортивных федераций, любители спорта и активного образа жизни.
Участниками забега при наличии допуска врача могут стать все желающие жители и гости Самарской области от 14 лет и старше. Регистрация открыта на сайте до 3 ноября включительно. Также соревнования можно посетить в качестве болельщика. Для этого тоже понадобится пройти регистрацию на сайте и заранее получить пропуск на площадь Куйбышева по удостоверению личности.
Старт забега на 5 километров пройдет по кластерам: "Профессиональный забег" для подготовленных спортсменов, планирующих показать результат быстрее 17 минут, и "Массовый забег" для всех желающих. Трасса пройдет по историческому центру города. Старт и финиш — на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.
Каждый участник получит сувенир с символикой забега, а каждый финишер — уникальную медаль. Разминка и открытие соревнований в 7:30, старт забега на 5 километров — в 8:00, забег всероссийских спортивных федераций — в 9:25, забег волонтеров — в 10:45.
Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ "Гудок" (Самара, Красноармейская, 131) с 1 по 4 ноября.
В связи с проведением забега с утра 5 ноября будут введены временные ограничения: с 6:00 до 12:00 — ограничение движения транспорта, с 8:00 до 9:15 — ограничение движения пешеходов по маршруту забега. Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят учесть перекрытия при планировании своего маршрута.
Самарская область примет XIII международный форум "Россия — спортивная держава" с 5 по 7 ноября согласно распоряжению Президента России Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по разным видам спорта. Подробная программа размещена на сайте.
Организатор РСД-2025 — Министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим".
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.