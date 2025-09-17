16+
Массовый спорт Спорт

"Кросс нации" в Самаре состоится 20 сентября

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 20 сентября, в Самаре состоится "Кросс нации" — Всероссийский день бега.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Забеги будут проходить на лыжной базе "Чайка". 

Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.

Для подготовленных атлетов предусмотрены спортивные дистанции по возрастным группам: мальчики и девочки 6-9 лет — 1000 метров, юноши и девушки в возрасте от 9 до 19, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше проверят свои силы и выносливость на дистанциях в 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.

Впервые в рамках "Кросса нации" в Самаре состоится корпоративный забег для сборных команд трудовых коллективов области — двое мужчин и две женщины. Команды стартуют на 4000 метров.

Всем участникам забега будет вручена сувенирная продукция Министерства спорта России.

Чтобы стать участником мероприятия, нужно:

— выбрать посильную дистанцию: массовый старт на 1500 метров или спортивные забеги по возрастным категориям от 1000 до 12000 метров;

— пройти регистрацию на портале Госуслуг;

— пройти комиссию по допуску, предъявив документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск), и получить стартовый номер

Комиссия по допуску будет работать с 15 по 19 сентября в МТЛ-2 с 12 до 20 часов и в день старта на лыжной базе ГАУ ДО СШ "Чайка".

