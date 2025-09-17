"Кросс нации" в Самаре состоится 20 сентября

В субботу, 20 сентября, в Самаре состоится "Кросс нации" — Всероссийский день бега.
Забеги будут проходить на лыжной базе "Чайка".
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
Для подготовленных атлетов предусмотрены спортивные дистанции по возрастным группам: мальчики и девочки 6-9 лет — 1000 метров, юноши и девушки в возрасте от 9 до 19, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше проверят свои силы и выносливость на дистанциях в 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.
Впервые в рамках "Кросса нации" в Самаре состоится корпоративный забег для сборных команд трудовых коллективов области — двое мужчин и две женщины. Команды стартуют на 4000 метров.
Всем участникам забега будет вручена сувенирная продукция Министерства спорта России.
Чтобы стать участником мероприятия, нужно:
— выбрать посильную дистанцию: массовый старт на 1500 метров или спортивные забеги по возрастным категориям от 1000 до 12000 метров;
— пройти регистрацию на портале Госуслуг;
— пройти комиссию по допуску, предъявив документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск), и получить стартовый номер
Комиссия по допуску будет работать с 15 по 19 сентября в МТЛ-2 с 12 до 20 часов и в день старта на лыжной базе ГАУ ДО СШ "Чайка".
