Самара во второй раз примет Фестиваль "Игры ГТО"

С 21 по 23 октября в Самаре на базе универсального комплекса "МТЛ Арена" будет проходить Фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО".

Мероприятие соберет сильнейших участников движения со всей России — тех, кто уже подтвердил свой высокий уровень, выполнив нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия.

Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде — восемь спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.

В составе сборной Самарской области на "Играх ГТО" выступят Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков. У членов сборной Самарской области уже есть опыт выступления на фестивалях ГТО всероссийского уровня: Сергей Глушков является победителем семейного фестиваля ГТО среди пап, Альберт Мавлюшев и Диана Глухова — призеры студенческого фестиваля, Мария Серенкова и Ольга Лопатина — обладательницы рекордов "Игр ГТО".

Комплекс ГТО реализуется в Самарской области с 2014 года. За 10 лет к движению присоединились свыше 684 тыс. жителей нашей области. Работают 88 центров тестирования ГТО во всех городах и районах региона. Всероссийские "Игры ГТО" состоятся в Самарской области во второй раз — впервые Самара принимала такой фестиваль в 2022 году.

"Благодаря поддержке Министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева в Самаре состоится фестиваль "Игры ГТО". Событие объединит команды из 28 регионов страны — сильнейших участников комплекса, уже выполнивших нормативы на золотой знак. Наши спортсмены своим примером продвигают ценности здорового образа жизни и доказывают, что высокая цель всегда достижима. Уверен, что "Игры ГТО" станут важным этапом в укреплении сообщества сторонников физической культуры и придадут новый импульс развитию всероссийского движения ГТО", — рассказал директор Федеральной дирекции спортмероприятий — федерального оператора комплекса ГТО Юрий Ермошкин.

Спортивная программа "Игр ГТО" включает три эстафеты: "Гонка ГТО, классика", где каждый выполняет классические нормативы комплекса; "Командная гонка", требующая слаженности от дуэтов; и зрелищная "Гонка чемпионов", где каждый этап — это отдельное серьезное испытание на силу и выносливость.

Победитель среди команд регионов определится по наименьшей сумме времени, показанной командой во всех трех эстафетах.

Открытие соревнований состоится 21 октября, в 11:40, в УК "МТЛ Арена" (Самара, Советской Армии, 253а). Соревновательные дни — с 21 по 23 октября. Торжественное награждение запланировано на 19:00 23 октября.