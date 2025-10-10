16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мир силы: в Самаре открылся клуб Royal Gym с медицинским SPA Самарцы завоевали второе место в кубке "Русской общины" Самара вышла на старт: "Кросс наций" объединил тысячи горожан В Самаре пройдет массовый забег "Чистый спорт" "Кросс нации" в Самаре состоится 20 сентября

Массовый спорт Спорт

Самара во второй раз примет Фестиваль "Игры ГТО"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 21 по 23 октября в Самаре на базе универсального комплекса "МТЛ Арена" будет проходить Фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Мероприятие соберет сильнейших участников движения со всей России — тех, кто уже подтвердил свой высокий уровень, выполнив нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия.

Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде — восемь спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.

В составе сборной Самарской области на "Играх ГТО" выступят Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков. У членов сборной Самарской области уже есть опыт выступления на фестивалях ГТО всероссийского уровня: Сергей Глушков является победителем семейного фестиваля ГТО среди пап, Альберт Мавлюшев и Диана Глухова — призеры студенческого фестиваля, Мария Серенкова и Ольга Лопатина — обладательницы рекордов "Игр ГТО".

Комплекс ГТО реализуется в Самарской области с 2014 года. За 10 лет к движению присоединились свыше 684 тыс. жителей нашей области. Работают 88 центров тестирования ГТО во всех городах и районах региона. Всероссийские "Игры ГТО" состоятся в Самарской области во второй раз — впервые Самара принимала такой фестиваль в 2022 году.

"Благодаря поддержке Министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева в Самаре состоится фестиваль "Игры ГТО". Событие объединит команды из 28 регионов страны — сильнейших участников комплекса, уже выполнивших нормативы на золотой знак. Наши спортсмены своим примером продвигают ценности здорового образа жизни и доказывают, что высокая цель всегда достижима. Уверен, что "Игры ГТО" станут важным этапом в укреплении сообщества сторонников физической культуры и придадут новый импульс развитию всероссийского движения ГТО", — рассказал директор Федеральной дирекции спортмероприятий — федерального оператора комплекса ГТО Юрий Ермошкин.

Спортивная программа "Игр ГТО" включает три эстафеты: "Гонка ГТО, классика", где каждый выполняет классические нормативы комплекса; "Командная гонка", требующая слаженности от дуэтов; и зрелищная "Гонка чемпионов", где каждый этап — это отдельное серьезное испытание на силу и выносливость.

Победитель среди команд регионов определится по наименьшей сумме времени, показанной командой во всех трех эстафетах.

Открытие соревнований состоится 21 октября, в 11:40, в УК "МТЛ Арена" (Самара, Советской Армии, 253а). Соревновательные дни — с 21 по 23 октября. Торжественное награждение запланировано на 19:00 23 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2