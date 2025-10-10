Самара во второй раз примет Фестиваль "Игры ГТО"

С 21 по 23 октября в Самаре на базе универсального комплекса "МТЛ Арена" будет проходить Фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО".
Мероприятие соберет сильнейших участников движения со всей России — тех, кто уже подтвердил свой высокий уровень, выполнив нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия.
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде — восемь спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
В составе сборной Самарской области на "Играх ГТО" выступят Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков. У членов сборной Самарской области уже есть опыт выступления на фестивалях ГТО всероссийского уровня: Сергей Глушков является победителем семейного фестиваля ГТО среди пап, Альберт Мавлюшев и Диана Глухова — призеры студенческого фестиваля, Мария Серенкова и Ольга Лопатина — обладательницы рекордов "Игр ГТО".
Комплекс ГТО реализуется в Самарской области с 2014 года. За 10 лет к движению присоединились свыше 684 тыс. жителей нашей области. Работают 88 центров тестирования ГТО во всех городах и районах региона. Всероссийские "Игры ГТО" состоятся в Самарской области во второй раз — впервые Самара принимала такой фестиваль в 2022 году.
"Благодаря поддержке Министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева в Самаре состоится фестиваль "Игры ГТО". Событие объединит команды из 28 регионов страны — сильнейших участников комплекса, уже выполнивших нормативы на золотой знак. Наши спортсмены своим примером продвигают ценности здорового образа жизни и доказывают, что высокая цель всегда достижима. Уверен, что "Игры ГТО" станут важным этапом в укреплении сообщества сторонников физической культуры и придадут новый импульс развитию всероссийского движения ГТО", — рассказал директор Федеральной дирекции спортмероприятий — федерального оператора комплекса ГТО Юрий Ермошкин.
Спортивная программа "Игр ГТО" включает три эстафеты: "Гонка ГТО, классика", где каждый выполняет классические нормативы комплекса; "Командная гонка", требующая слаженности от дуэтов; и зрелищная "Гонка чемпионов", где каждый этап — это отдельное серьезное испытание на силу и выносливость.
Победитель среди команд регионов определится по наименьшей сумме времени, показанной командой во всех трех эстафетах.
Открытие соревнований состоится 21 октября, в 11:40, в УК "МТЛ Арена" (Самара, Советской Армии, 253а). Соревновательные дни — с 21 по 23 октября. Торжественное награждение запланировано на 19:00 23 октября.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.