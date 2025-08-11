15 тыс. человек посетили центральную площадку Дня физкультурника в Самаре

В субботу, 9 августа, в Самарской области прошел День физкультурника — день спорта и здорового образа жизни, учрежденный в 1939 году. Ежегодно он проводится во вторую субботу августа.
Физкультурно-спортивные мероприятия и чествования спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической культуры и спорта прошли во всех городах и районах Самарской области.
В Самаре состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России и знаков и удостоверений мастеров спорта, которую провели министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Показывайте своим примером, что можно успевать и в учебе, и дома, и в спорте, — обратился губернатор к спортсменам. — Это очень важно, потому что нас много, Самара большая, Самара красивая, Самара спортивная. Но еще больше возможностей мы будем создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное, нужное движение. Мы за чистый спорт, мы за красивый спорт. И не случайно именно здесь, в Самарской области, Президент принял решение провести форум "Россия — спортивная держава". Это важнейшее мероприятие".
Центральной площадкой Дня физкультурника стала вторая очередь волжской набережной в Самаре.
"Наша набережная у многих ассоциируется со здоровым образом жизни: здесь можно заниматься пляжными видами спорта, бегать, кататься на велосипедах и роликах. Поэтому и День физкультурника мы проводим именно в этой локации. Подготовили насыщенную программу: участвуют аккредитованные в Самарской области спортивные федерации, спортивные школы муниципального и государственного уровня, проводятся соревнования, представлены новые, набирающие популярность виды спорта", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
На главной сцене проходили показательные выступления и чествования спортсменов, тренеров, судей и работников отрасли. Награды вручали врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На прогулочной части набережной в День физкультурника работали 49 площадок. Проходили мастер-классы по гиревому спорту, воздушной гимнастике, хоккею, северной ходьбе, прыжкам на батуте, керлингу, паделу, настольному теннису, городошному спорту, армрестлингу. Тренеры и молодежный состав волейбольного клуба "Нова" организовали совместные тренировки, а спортивный клуб "Мега-Лада" выставил гоночные мотоциклы.
Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта рассказал о возможностях вести активный образ жизни для лиц с инвалидностью и ветеранов боевых действий.
В поддержку участников СВО состоялась массовая общественная акция "Вместе с Родиной": работала военно-патриотическая выставка с мастер-классами по изготовлению сухого армейского душа, окопных свечей и масксетей, занятия по сборке и разборке автомата. А региональное отделение ДОСААФ представило демонстрационные полеты и показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
На площадке комплекса ГТО каждый мог попробовать свои силы в выполнении испытаний, а подготовленные атлеты приняли участие в установлении рекордов по рывку гири, отжиманиям, подтягиваниям и упражнениям на пресс в финале областного турнира "Иду на рекорд".
В День физкультурника состоялись финалы фестиваля компьютерного и фиджитал-спорта в четырех дисциплинах, фестиваля спортивной борьбы "Выбор сильных" с поединками в разных стилях: от грэпплинга до самбо, фестиваля айкидо "Айкилето". В течение всего дня на двух площадках проходили соревнования всероссийского турнира по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" в четырех возрастных категориях.
В течение дня на пляже разыгрывались фестиваль пляжных видов спорта — любительские соревнования по футболу и волейболу, и чемпионат Самарской области по сапсерфингу. "Гонки на сапах — самая массовая и доступная дисциплина серфинга, в соревнованиях участвуют и взрослые, и юниоры. Для развития сапсерфинга подходят все волжские города, а Самара с пляжем в центре города — идеальное место для нашего спорта. Очень рады, что нам впервые удалось в рамках Дня физкультурника провести чемпионат прямо на городской набережной, показать людям наш вид спорта. Надеемся, что это станет хорошей традицией, и мы будем проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования, — поделился председатель Самарской федерации серфинга Дмитрий Курбатов.
Завершился спортивное мероприятие традиционным ночным забегом "Огни Самары" на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров.
Гостями и участниками мероприятий Дня физкультурника в Самаре стали 15 тыс. человек.
Проведение спортивно-массовых мероприятий способствует популяризации спорта и здорового образа жизни и тем самым вовлекает население страны в систематические занятия физкультурой, что отвечает целям государственной программы "Спорт России". В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует региональная программа поддержки массового и детско-юношеского спорта "Мастер спорта".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.