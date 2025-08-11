15 тыс. человек посетили центральную площадку Дня физкультурника в Самаре

В субботу, 9 августа, в Самарской области прошел День физкультурника — день спорта и здорового образа жизни, учрежденный в 1939 году. Ежегодно он проводится во вторую субботу августа.

Физкультурно-спортивные мероприятия и чествования спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической культуры и спорта прошли во всех городах и районах Самарской области.

В Самаре состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России и знаков и удостоверений мастеров спорта, которую провели министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Показывайте своим примером, что можно успевать и в учебе, и дома, и в спорте, — обратился губернатор к спортсменам. — Это очень важно, потому что нас много, Самара большая, Самара красивая, Самара спортивная. Но еще больше возможностей мы будем создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное, нужное движение. Мы за чистый спорт, мы за красивый спорт. И не случайно именно здесь, в Самарской области, Президент принял решение провести форум "Россия — спортивная держава". Это важнейшее мероприятие".

Центральной площадкой Дня физкультурника стала вторая очередь волжской набережной в Самаре.

"Наша набережная у многих ассоциируется со здоровым образом жизни: здесь можно заниматься пляжными видами спорта, бегать, кататься на велосипедах и роликах. Поэтому и День физкультурника мы проводим именно в этой локации. Подготовили насыщенную программу: участвуют аккредитованные в Самарской области спортивные федерации, спортивные школы муниципального и государственного уровня, проводятся соревнования, представлены новые, набирающие популярность виды спорта", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

На главной сцене проходили показательные выступления и чествования спортсменов, тренеров, судей и работников отрасли. Награды вручали врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта Лидия Рогожинская.

На прогулочной части набережной в День физкультурника работали 49 площадок. Проходили мастер-классы по гиревому спорту, воздушной гимнастике, хоккею, северной ходьбе, прыжкам на батуте, керлингу, паделу, настольному теннису, городошному спорту, армрестлингу. Тренеры и молодежный состав волейбольного клуба "Нова" организовали совместные тренировки, а спортивный клуб "Мега-Лада" выставил гоночные мотоциклы.

Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта рассказал о возможностях вести активный образ жизни для лиц с инвалидностью и ветеранов боевых действий.

В поддержку участников СВО состоялась массовая общественная акция "Вместе с Родиной": работала военно-патриотическая выставка с мастер-классами по изготовлению сухого армейского душа, окопных свечей и масксетей, занятия по сборке и разборке автомата. А региональное отделение ДОСААФ представило демонстрационные полеты и показательные прыжки спортсменов-парашютистов.

На площадке комплекса ГТО каждый мог попробовать свои силы в выполнении испытаний, а подготовленные атлеты приняли участие в установлении рекордов по рывку гири, отжиманиям, подтягиваниям и упражнениям на пресс в финале областного турнира "Иду на рекорд".

В День физкультурника состоялись финалы фестиваля компьютерного и фиджитал-спорта в четырех дисциплинах, фестиваля спортивной борьбы "Выбор сильных" с поединками в разных стилях: от грэпплинга до самбо, фестиваля айкидо "Айкилето". В течение всего дня на двух площадках проходили соревнования всероссийского турнира по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" в четырех возрастных категориях.

В течение дня на пляже разыгрывались фестиваль пляжных видов спорта — любительские соревнования по футболу и волейболу, и чемпионат Самарской области по сапсерфингу. "Гонки на сапах — самая массовая и доступная дисциплина серфинга, в соревнованиях участвуют и взрослые, и юниоры. Для развития сапсерфинга подходят все волжские города, а Самара с пляжем в центре города — идеальное место для нашего спорта. Очень рады, что нам впервые удалось в рамках Дня физкультурника провести чемпионат прямо на городской набережной, показать людям наш вид спорта. Надеемся, что это станет хорошей традицией, и мы будем проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования, — поделился председатель Самарской федерации серфинга Дмитрий Курбатов.

Завершился спортивное мероприятие традиционным ночным забегом "Огни Самары" на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров.

Гостями и участниками мероприятий Дня физкультурника в Самаре стали 15 тыс. человек.

Проведение спортивно-массовых мероприятий способствует популяризации спорта и здорового образа жизни и тем самым вовлекает население страны в систематические занятия физкультурой, что отвечает целям государственной программы "Спорт России". В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует региональная программа поддержки массового и детско-юношеского спорта "Мастер спорта".