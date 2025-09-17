В Самаре пройдет массовый забег "Чистый спорт"

В Самаре в первый день XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" пройдет старт массового забега "Чистый спорт".
Участники преодолеют дистанцию в 5 км по историческому центру Самары, стартовав с крупнейшей площади Европы им. Куйбышева.
Участие в забеге смогут принять жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше абсолютно бесплатно.
Регистрация уже доступна. Участие бесплатное. Начало в 9:00 5 ноября.
Самара примет XIII международный форум "Россия — спортивная держава" с 5 по 7 ноября.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.