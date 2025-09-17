16+
Массовый спорт Спорт

В Самаре пройдет массовый забег "Чистый спорт"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре в первый день XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" пройдет старт массового забега "Чистый спорт".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Участники преодолеют дистанцию в 5 км по историческому центру Самары, стартовав с крупнейшей площади Европы им. Куйбышева.

Участие в забеге смогут принять жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше абсолютно бесплатно.

Регистрация уже доступна. Участие бесплатное. Начало в 9:00 5 ноября. 

Самара примет XIII международный форум "Россия — спортивная держава" с 5 по 7 ноября.

