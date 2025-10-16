НОВИКОМ стал победителем премии "Калужский бренд"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал лауреатом премии "Калужский бренд". По итогам народного голосования банк уже третий год подряд одерживает победу в номинации "Страховые и банковские услуги".

Жители региона отдали свои голоса за НОВИКОМ, высоко оценив удобство и надежность его розничных продуктов. Они позволяют клиентам банка — сотрудникам промышленных предприятий и их семьям — получать доступ к современным финансовым инструментам, решать актуальные жизненные задачи и уверенно смотреть в будущее.

Особой популярностью пользуются вклады НОВИКОМа, доступные широкому кругу граждан. Банк дает возможность выбрать срок от нескольких месяцев до трех лет, опцию капитализации процентов, с возможностью пополнения и снятия или без. Прозрачные условия и дистанционное управление делают вклады приоритетным инструментом формирования сбережений.

Зарплатным клиентам банка доступна социально-платежная карта с выгодными программами лояльности, скидками от партнеров и эксклюзивными условиями кредитования.

Работники ведущих предприятий Калужской области — АО "КНИИТМУ", АО "КЭМЗ", АО "Калугаприбор", АО "ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина" — могут оформлять ипотеку, потребительские и образовательные кредиты на специальных условиях, участвуя в мотивационной программе "Развитие". Она разработана банком совместно с Госкорпорацией Ростех для поддержки кадрового состава промышленности. Сегодня к программе подключены уже более 300 предприятий по всей России. С момента ее запуска НОВИКОМ выдал участникам кредитов на сумму свыше 7 млрд рублей.

"Для нас особенно ценно, что победителей премии "Калужский бренд" выбирают сами жители региона. Их оценка подтверждает, что продукты и сервисы НОВИКОМа реально помогают людям решать их повседневные финансовые задачи и строить планы на будущее. Мы будем и дальше развивать предложения, которые делают жизнь сотрудников российских предприятий комфортнее и надежнее. Это наш вклад в укрепление кадрового состава промышленности", — отметила управляющий офиса банка в Калуге Марина Кузина.

Филиал НОВИКОМа в Калуге работает с 2019 года, предоставляя комплексное обслуживание промышленным предприятиям региона и их сотрудникам. Банк входит в ТОП-15 крупнейших кредитных организаций страны и развивает розничное направление, уделяя особое внимание повышению финансовой грамотности граждан и цифровизации своих сервисов.

Премия "Калужский бренд" вручается медиахолдингом "Комсомольская правда — Калуга" на протяжении 19 лет и за это время стала символом народного признания и показателем успеха компаний, работающих в регионе.