16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ стал победителем премии "Калужский бренд" Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ ОТП Банк открыл ключевое отделение в новом формате CareTech НОВИКОМ рассказал кубинским партнерам о работе с розницей и поддержке МСП "Человек Ростеха": генеральный директор "РТ-Финанс" победил в номинации "ТОП-руководитель"

Банки Финансы

НОВИКОМ стал победителем премии "Калужский бренд"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал лауреатом премии "Калужский бренд". По итогам народного голосования банк уже третий год подряд одерживает победу в номинации "Страховые и банковские услуги".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Жители региона отдали свои голоса за НОВИКОМ, высоко оценив удобство и надежность его розничных продуктов. Они позволяют клиентам банка — сотрудникам промышленных предприятий и их семьям — получать доступ к современным финансовым инструментам, решать актуальные жизненные задачи и уверенно смотреть в будущее.

Особой популярностью пользуются вклады НОВИКОМа, доступные широкому кругу граждан. Банк дает возможность выбрать срок от нескольких месяцев до трех лет, опцию капитализации процентов, с возможностью пополнения и снятия или без. Прозрачные условия и дистанционное управление делают вклады приоритетным инструментом формирования сбережений.

Зарплатным клиентам банка доступна социально-платежная карта с выгодными программами лояльности, скидками от партнеров и эксклюзивными условиями кредитования.

Работники ведущих предприятий Калужской области — АО "КНИИТМУ", АО "КЭМЗ", АО "Калугаприбор", АО "ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина" — могут оформлять ипотеку, потребительские и образовательные кредиты на специальных условиях, участвуя в мотивационной программе "Развитие". Она разработана банком совместно с Госкорпорацией Ростех для поддержки кадрового состава промышленности. Сегодня к программе подключены уже более 300 предприятий по всей России. С момента ее запуска НОВИКОМ выдал участникам кредитов на сумму свыше 7 млрд рублей.

"Для нас особенно ценно, что победителей премии "Калужский бренд" выбирают сами жители региона. Их оценка подтверждает, что продукты и сервисы НОВИКОМа реально помогают людям решать их повседневные финансовые задачи и строить планы на будущее. Мы будем и дальше развивать предложения, которые делают жизнь сотрудников российских предприятий комфортнее и надежнее. Это наш вклад в укрепление кадрового состава промышленности", — отметила управляющий офиса банка в Калуге Марина Кузина.

Филиал НОВИКОМа в Калуге работает с 2019 года, предоставляя комплексное обслуживание промышленным предприятиям региона и их сотрудникам. Банк входит в ТОП-15 крупнейших кредитных организаций страны и развивает розничное направление, уделяя особое внимание повышению финансовой грамотности граждан и цифровизации своих сервисов.

Премия "Калужский бренд" вручается медиахолдингом "Комсомольская правда — Калуга" на протяжении 19 лет и за это время стала символом народного признания и показателем успеха компаний, работающих в регионе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2