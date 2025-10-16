В Самаре прошёл X Пироговский форум травматологов-ортопедов

16 и 17 октября Самара стала центром проведения X Пироговского форума травматологов-ортопедов с международным участием. На площадке Самарского государственного медицинского университета собрались ведущие российские эксперты для обсуждения ключевых вопросов травматологии и ортопедии. Сопрезидентом представительного медицинского форума стал председатель Самарской губернской думы, академик РАН, президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Геннадий Котельников.

В числе почетных гостей Форума: министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов, ученые, врачи, специалисты ведущих научно-исследовательских центров страны. Программа ежегодного медицинского форума охватывает широкий спектр самых актуальных направлений травматологии и ортопедии.

Выступая перед участниками пленарного заседания форума, Геннадий Котельников рассказал о достижениях российской травматологии и ортопедии, о знаковых личностях в истории развития этого медицинского направления, особо отметив роль Ассоциации травматологов-ортопедов России в совершенствовании специализированной помощи. "Пироговский форум проводится уже в десятый раз. Это хорошо зарекомендовавшая себя площадка для диалога, обмена знаниями и внедрения новых технологий в области травматологии и ортопедии. Как депутат, я всегда особое внимание уделяю законодательному обеспечению оказания специализированной медицинской помощи, защите интересов профессионального сообщества. Сейчас с полным ходом идёт разработка и актуализация национальных клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи. Это очень важный процесс, как для медиков, так и для пациентов, ведь клинические рекомендации — это основа оказания медицинской помощи и контроля её качества. Ассоциация травматологов-ортопедов России, которую я возглавляю, в соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" наделена такими полномочиями. В 2024 году уже утверждено 28 клинических рекомендаций по нашему профилю. В этом году планируем разработать и актуализировать ещё 18 рекомендаций", — отметил Геннадий Котельников.

В числе тем для обсуждения — доклады, посвященные проблемам организации травматологической помощи в чрезвычайных ситуациях, диагностика и лечение черепно-мозговых травм, ожогов, множественных и сочетанных повреждений. В условиях проведения специальной военной операции работа военных врачей, в том числе и по профилю травматологии, ортопедии выходит на первый план. Отдельная секция форума посвящена вопросам лечения боевых повреждений в условиях гражданского медицинского учреждения. Минно-взрывные ранения, огнестрельные переломы, реабилитация и восстановительное лечение после перенесенных боевых травм и ранений.

Николай Загородний, академик РАН, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Российского университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы особо подчеркнул преемственность медицинской науки: "Наш Форум носит имя Николая Ивановича Пирогова — это великий хирург, хирург с мировым именем, и, конечно, мы благодарны ему за многое. Николай Иванович Пирогов был основоположником военно-полевой хирургии. И мы сегодня снова встретились с вопросами военно-полевой хирургии. Навыки военно-полевой хирургии, которые ещё предложил и разработал Николай Иванович Пирогов, используют и сегодня в нынешних условиях. А наша общая задача на современном этапе совершенствовать способы лечения и реабилитации".

"Сейчас развивается много технологий, которые позволяют сохранять конечности в условиях очень сильных повреждений. Развиваются технологии, которые позволяют грамотно протезировать специальные внутрикостные имплантаты, на которые настраивается протез. Очень сильно развивается замещение дефектов костей с помощью 3D-технологий. Здесь в Самаре государственный медицинский университет уже наладил целое производство индивидуальных имплантатов. Применение 3D-имплантатов позволяет регулировать структуру, делать максимально близко к костной структуре, плюс добавлять различные клеточные технологии, которые стимулируют образование кости, тем самым замещать дефекты достаточно быстро. Все это позволяет ускорять процесс лечения и реабилитации пациентов", — подчеркнул Сергей Колесов, заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова.

По мнению Геннадия Котельникова, необходимо возрождать военно-медицинское образование в вузах. Если раньше военно-медицинские факультеты, военные кафедры действовали во многих вузах, то сегодня единственный вуз, где готовят военных врачей — это Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. "Сегодня, когда идет специальная военная операция, важен поиск новых методов лечения политравм, оказания помощи в полевых условиях. Впервые за многие годы проводится большая работа по лечению травм непосредственно в ходе боевых действий, проводятся сложнейшие операции, нарабатывается уникальный опыт. Низкий поклон и благодарность всем врачам и медикам, которые, рискуя своей жизнью, лечат и оперируют наших воинов на поле боя и в прифронтовых госпиталях!", — уверен спикер Губернской думы.