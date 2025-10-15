Изучение иностранных языков способно снизить риск деменции или отсрочить ее проявления минимум на 5 лет — психолог ВСК

С каждым годом в мире растет число людей, страдающих деменцией. По данным ВОЗ, в России в 2022 году насчитывалось 1,8 миллиона человек с таким диагнозом. А к 2050 году, согласно прогнозам, эта цифра может достичь 4 миллионов. Валерия Нагорная, клинический психолог, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказывает, что из себя представляет данный недуг, и как с ним бороться "гуманитариям" и "технарям".

Постоянная тренировка мозга — ключ к профилактике деменции

Деменция — это приобретенное расстройство когнитивных функций, вызванное нарушением работы головного мозга. На фоне недуга у человека ухудшается память, теряется способность ясно мыслить, ориентироваться в пространстве, общаться с окружающими, самостоятельно справляться с повседневными задачами. Запущенная деменция в подавляющем большинстве случаев — процесс необратимый. Именно поэтому так важно сосредоточиться на профилактике болезни начиная с молодого возраста.

Помимо стандартных рекомендаций — здорового образа жизни, умеренных физических нагрузок, сбалансированного питания и управление стрессом, — существует еще один мощный инструмент в борьбе с деменцией. Это тренировка интеллектуальных способностей — постоянное развитие когнитивных функций, стимулирование мозга к активной работе.

И одним из эффективных упражнений для мозга может стать изучение иностранных языков. Эта сложная, многогранная деятельность активизирует различные области мозга, укрепляя когнитивные функции. Запоминание новой лексики, освоение грамматических конструкций, практика устной и письменной речи — всё это вносит свой вклад в поддержание интеллектуальной активности, что критически важно, особенно в пожилом возрасте.

Тренировка рабочей памяти, необходимой для обработки информации, является одним из ключевых факторов в снижении риска развития деменции. Концентрация внимания, требуемая для восприятия грамматических правил, интонаций, произношения и смысла, также играет важную защитную роль для мозга. Кроме того, изучение языков развивает гибкость мышления. Мозг учится анализировать информацию с разных точек зрения, что в итоге повышает его адаптационные способности и создает когнитивный резерв, защищающий от возрастных изменений.

Билингвизм (владение двумя языками), может отсрочить проявление симптомов заболеваний, связанных с когнитивными нарушениями, таких как болезнь Альцгеймера, в среднем на пять лет. Кроме того, согласно ряду исследований, у билингвов с диагностированной болезнью Альцгеймера сохраняется бОльший объем серого вещества по сравнению с монолингвами, что свидетельствует о сохранение у первой группы большей устойчивости мозга к нейродегенеративным процессам.

Гуманитарии vs технари: у кого деменция наступит раньше

Знание нескольких языков — это отличный, но не единственный инструмент для профилактики деменции. У людей с техническим складом ума, которые всю жизнь решали сложные инженерные задачи, мозг уже привык к интенсивной работе. Для дальнейшей профилактики важно продолжать поддерживать его в тонусе.

Например, "технарям" можно попробовать начать изучать иностранные языки — это мощный стимул для мозга, привыкшего к логике и алгоритмам. Но есть и другие варианты "гимнастики для ума". Например, живопись, музыка, гончарное дело, даже садоводство — любое творчество, требующее сосредоточенности и освоения новых навыков, станет отличной профилактикой деменции. Для мозга, привыкшего к чёткой структуре и последовательности действий, такое "нелогичное" творчество — настоящий глоток свежего воздуха.

Схожий совет можно дать и гуманитарию, уже владеющему несколькими языками. Стоит попробовать диаметрально противоположное хобби: например, освоить азы программирования или начните решать логические головоломки. Возможно будет непросто, но именно выход из зоны комфорта и освоение непривычных навыков создаёт тот самый когнитивный резерв, который защитит человека от деменции.

"В конечном счете борьба с деменцией — это марафон, а не спринт. Независимо от вашего склада ума, постоянная интеллектуальная активность, будь то изучение языков, освоение новых навыков или творческие занятия, поможет сохранить остроту ума на долгие годы и снизить риск развития деменции. Главное — бросать вызов своему мозгу и не давать ему застаиваться. Ваш разум — ваш самый ценный актив, инвестируйте в него", — отметила Валерия Нагорная, клинический психолог, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.