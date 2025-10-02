В с. Давлеткулово возвели современный фельдшерско-акушерский пункт

Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов. Новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возведено в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Население довольно, что будет решен вопрос с доступностью медицины. Строительная часть завершена, объект принят. Сейчас мы занимаемся оформлением лицензии и рассчитываем, что ФАП начнет работу до конца текущего года. Помощь в нем будут получать 130 жителей села", — рассказал исполняющий обязанности главного врача Камышлинской больницы Масхут Хакимов.
Особое внимание уделяется кадровому обеспечению нового пункта. Для работы в нем проходит подготовку специалист.
"Такое обновление сельских медицинских подразделений крайне важно для района. Кардинально повышается доступность медицинской помощи. Жители села смогут ежедневно получать квалифицированную помощь. Мы сможем проводить не только лечебную, но и, что особенно важно, профилактическую работу, направленную на раннее выявление заболеваний", — подчеркнул Масхут Хакимов.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
