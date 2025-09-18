16+
Здравоохранение Общество

"Самарский регион — один из лидеров развития детской кардиохирургии": на всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самара стала местом проведения всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В этом году отделение детской кардиохирургии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова отмечает 20-летие.

"Проведение съезда на территории Самарской области — это, в первую очередь, признание профессиональных компетенций, которым владеют наши кардиохирурги, — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Сегодня в регионе решаются задачи в рамках реализации национального проекта "Семья", который инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Нацпроект нацелен на укрепление здоровья семьи. Важнейшее его направление — охрана материнства и детства. В рамках мероприятий нацпроекта мы переоснащаем перинатальные центры, закупаем современное оборудование. Оно помогает в том числе своевременно выявлять патологии сердечно-сосудистой системы и проводить лечение".

Главный внештатный детский специалист сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Ким отметил, что Самарская область является одним из лидеров развития детской кардиохирургии.

"Врожденные пороки сердца — это одна из самых сложных проблем детской кардиохирургии. И все направления хирургии клапанной патологии движутся в направлении реконструктивных операций. Мы нацелены на увеличение количества малоинвазивных эндоваскулярных операций, которые минимизируют травмы ребенка", — отметил эксперт.

В Самарской области ежегодно рождается 200-250 детей с различными врожденными пороками сердца.

"В год мы оперируем 190-210 пациентов, в том числе новорожденных. Из них 110-130 в условиях искусственного кровообращения, 40-50 человек с применением рентгенэндоваскулярных методов", — рассказал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург минздрава России в ПФО, главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Антон Авраменко.

Также на съезде избрали президента общества детских кардиохирургов в 2025–2026 годах. Им стал Антон Авраменко.

