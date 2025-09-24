В Самарской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили: по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась на 41,7%.
"В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 41,7% или на 3972 случаев (на 37 неделе 2025 г. зарегистрировано 9522 случая ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 30,4) и в возрастных группах: 0-2 года на 14,5%, 3-6 лет на 20,1%, 7-14 лет на 35,5%, 15 лет и старше на 48,2%", — прокомментировали в Управлении.
Также сообщается, что всего было зарегистрировано 13494 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 24,3%. "Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 55,3%, 3-6 лет на 48,1%, 7-14 лет на 30,5%. Заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 86,4%", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в регионе отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, бокавирусов, сезонных коронавирусов, риновирусов, COVID-19.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас