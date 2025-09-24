В Самарской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили: по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась на 41,7%.

"В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 41,7% или на 3972 случаев (на 37 неделе 2025 г. зарегистрировано 9522 случая ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 30,4) и в возрастных группах: 0-2 года на 14,5%, 3-6 лет на 20,1%, 7-14 лет на 35,5%, 15 лет и старше на 48,2%", — прокомментировали в Управлении.

Также сообщается, что всего было зарегистрировано 13494 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 24,3%. "Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 55,3%, 3-6 лет на 48,1%, 7-14 лет на 30,5%. Заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 86,4%", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в регионе отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, бокавирусов, сезонных коронавирусов, риновирусов, COVID-19.