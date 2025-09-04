"Соответствует задачам первичного звена": в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы

В селе Верхняя Подстепновка Волжского района завершился капитальный ремонт офиса врача общей практики. Новые условия созданы благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе ремонтных работ полностью заменены потолки, напольные и настенные покрытия, обновлена кафельная плитка в кабинетах, установлены новые двери. Заменены электропроводка и сантехника, установлены новые кондиционеры. Также обновлен фасад здания и входная группа с пандусом и лестницей. В ближайшее время в подразделение будет поставлено новое оборудование.

Прием пациентов в ОВОПе ведет врач общей практики и две медсестры.

"Современное, светлое и уютное помещение полностью соответствует задачам первичного звена здравоохранения, — отметила врач общей практики Ольга Галанина, — Теперь и наши пациенты, и мы, медработники, можем работать и получать помощь в комфортных условиях. Кроме того, у нас есть автомобиль для выездов. Подразделение обслуживает более 1500 человек — это жители села Верхняя Подстепновка и прилегающих населенных пунктов — сел Подстепновка и Преображенка".

Параллельно ремонтные работы завершаются и в других подразделениях Волжской больницы: в поликлинике села Дубовый Умет и в ОВОПах села Спиридоновка и поселка Просвет.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.