В Самаре прошла профилактическая акция за трезвость за рулем

Мероприятие состоялось в преддверии Всероссийского дня трезвости. Цель инициативы — донести, что трезвость за рулем — это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по Самаре и представителями Самарской региональной общественной организации по содействию охране общественного правопорядка "Ночной патруль" напомнили жителям региона о важности отказа от вредных привычек.
Водителям, которых останавливали для проверки, рассказали не только о важности соблюдения правил дорожного движения, но и заботе своем здоровье, а также вручили информационные буклеты.
Специалисты отделения медицинской профилактики онкодиспансера и волонтеры Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной провели краткие ликбезы о том, как употребление алкоголя связано с риском развития онкологических заболеваний. Как альтернативу спиртным напиткам, водителям предлагали питьевую воду, способствующую сохранению здоровья. Социальным партнером мероприятия выступил один из региональных производителей питьевой бутилированной воды.
Всего в акции приняло участие 120 человек. Мероприятие состоялось при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.
"Алкоголь является одним из факторов развития злокачественных новообразований. Употребление спиртных напитков повышает риск развития рака: полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, молочной железы. Чтобы защитить себя, важно отказаться от употребления алкоголя, курения и вести активный образ жизни. Не стоит пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами и диспансеризацией, благодаря которым возможно выявить заболевания на ранней стадии", — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.
Употребление алкоголя является опасностью не только для собственного здоровья, но и для окружающих. Особенно опасным является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которое может повлечь тяжелые последствия для участников дорожного движения.
"За восемь месяцев 2025 года лица, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказавшиеся от медицинского освидетельствования, совершили 28 дорожно-транспортных происшествий. Мы провели такое мероприятие, чтобы напомнить водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения", — прокомментировал начальник отделения пропаганды Безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Самаре, майор полиции Денис Штыров.
