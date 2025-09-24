На гастрофестивале "Самара со вкусом" выступит певица Ханна

В столице региона состоялась пресс-конференция, посвященная главному гастрофестивалю осени — "Самара со вкусом", который пройдет 27 и 28 сентября на набережной Самары возле ЦСК ВВС.
Крупное централизованное событие региона объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Организаторами фестиваля выступают министерство туризма Самарской области и администрация Самары.
"Работая над концепцией фестиваля "Самара со вкусом", мы хотели показать разнообразие гастрономии региона, презентовать волжскую кухню. Планируем, что мероприятие станет ежегодным и будет привлекать все больше внимания гостей и партнеров", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
На площадке фестиваля соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители локальной продукции, торговые сети, муниципальные образования с презентацией своих гастрономических блюд и продуктов.
Площадки фестиваля будут ждать гостей с 12.00. Для участников приготовлена насыщенная программа: мастер-классы, лекции, спектакли, розыгрыши, а также множество интересных и ярких локаций, в том числе фотозоны, кинотеатр, фудкорт, зона йоги и многое другое. Официальное открытие состоится 27 сентября, в 18:00, а предварять его будет костюмированное шествие. В рамках фестиваля пройдет народное голосование за лучшее блюдо волжской кухни. А хэдлайнером станет российская певица Ханна. Концертная программа начнется в 19:30.
Воскресенье станет семейным днем фестиваля. Участники серебряного возраста приготовят для всех гостей кабачковую икру, которую потом можно будет попробовать вместе с самарским хлебом.
Бесплатные вкусные призы предусмотрены от партнеров гастрофестиваля за участия в детских активностях, мастер-классах и конкурсах.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.