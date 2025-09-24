На гастрофестивале "Самара со вкусом" выступит певица Ханна

В столице региона состоялась пресс-конференция, посвященная главному гастрофестивалю осени — "Самара со вкусом", который пройдет 27 и 28 сентября на набережной Самары возле ЦСК ВВС.

Крупное централизованное событие региона объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Организаторами фестиваля выступают министерство туризма Самарской области и администрация Самары.

"Работая над концепцией фестиваля "Самара со вкусом", мы хотели показать разнообразие гастрономии региона, презентовать волжскую кухню. Планируем, что мероприятие станет ежегодным и будет привлекать все больше внимания гостей и партнеров", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

На площадке фестиваля соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители локальной продукции, торговые сети, муниципальные образования с презентацией своих гастрономических блюд и продуктов.

Площадки фестиваля будут ждать гостей с 12.00. Для участников приготовлена насыщенная программа: мастер-классы, лекции, спектакли, розыгрыши, а также множество интересных и ярких локаций, в том числе фотозоны, кинотеатр, фудкорт, зона йоги и многое другое. Официальное открытие состоится 27 сентября, в 18:00, а предварять его будет костюмированное шествие. В рамках фестиваля пройдет народное голосование за лучшее блюдо волжской кухни. А хэдлайнером станет российская певица Ханна. Концертная программа начнется в 19:30.

Воскресенье станет семейным днем фестиваля. Участники серебряного возраста приготовят для всех гостей кабачковую икру, которую потом можно будет попробовать вместе с самарским хлебом.

Бесплатные вкусные призы предусмотрены от партнеров гастрофестиваля за участия в детских активностях, мастер-классах и конкурсах.