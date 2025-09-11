16+
Общество

Осень — не для хандры: пять способов вернуть хорошее настроение

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Осень для всех разная, стоит только сменить угол обзора. Для одних это море золотых листьев, тыквенный латте и мистические саги, а для других — время, когда хорошее настроение испаряется. Если вы традиционно из второй категории, то мы поможем это исправить. Нужны всего лишь…

Фото: Chat GPT

Тыква + сливки + специи

Знаем, у многих с конца августа чешутся руки купить домой тыкву. Просто потому что красиво! Но раз уж она поселилась в вашем доме, с ней нужно что-то делать. Самые классные рецепты осени — тыквенный крем-суп, каша с тыквой или же просто запеченные золотые кусочки тыквы, которые можно полить медом. Помните: декоративные сорта почти никогда не употребляют в пищу.

Горячий шоколад + плед + дождь за окном

Самое время оживить популярные картинки из 2008 года (только без слез и грусти, мы здесь радоваться собрались!). В какое еще время года у вас будет такая возможность? Ну и, в конце концов, всегда приятно смотреть на дождь, когда сам не мокнешь, да и вообще сидишь под теплым пледом. В такие минуты понимаешь истинную ценность простых радостей жизни.

Аромасвеча + маска для лица + пена для ванн

Кто сказал, что SPA-ритуалы должны быть дорогими? Они просто не знают, что самая большая роскошь в наши дни — это шесть часов свободного времени и возможность валяться в ванной столько, сколько душа пожелает!

Винтажная шляпа + пленочный фотоаппарат + друг, который умеет фотографировать

Ладно, можно и без винтажной шляпы. А вот альтернативу настоящей камере найти сложно — никакие фильтры не заменят глубины таких фотоснимков. Хотите плюс сто к сложности? Берите камеры для моментальной фотографии, но обязательно изучите тонкости подобной съемки. Например, знаменитый Polaroid требует подходящего освещения, иначе кадр может не получиться.

Безлимит + безлимит + безлимит

Нет, мы не ошиблись. Сразу три безлимита — реальность! Именно таким стал тариф "Хватит!" от оператора Т2. Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни, а еще звонить внутри сети Т2 и отправлять любое количество SMS! Можно смело начинать марафон романтических комедий, слушать плейлисты нон-стоп и общаться с теми, кто дорог. При этом тариф сохраняет свои главные ценности — прозрачность, простоту и отсутствие скрытых условий. Он доступен для подключения как новым, так и действующим абонентам оператора.

