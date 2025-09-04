Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию

В этом году порядка 1,4 млн жителей региона проверили здоровье благодаря диспансеризации, из них 550 тысяч — это трудоспособное население. До конца года планируется охватить профилактическими мероприятиями ещё не менее 800 тысяч человек, в том числе с использованием выездных форм работы.
"Выезжая на предприятия, медработники проводят диагностические исследования у работающих граждан на месте, не отрывая их надолго от работы. В этом году с использованием мобильных медицинских комплексов обследования прошли более 140 тысяч человек, — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хроническое заболевание, взять его под контроль и не допустить обострения. Все это в итоге способствует максимальному продлению жизни наших пациентов".
Руководитель ведомства подчеркнул, что сегодняшние возможности диспансеризации и оснащение первичного звена позволяют качественно проводить профилактические мероприятия. Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, поликлинические подразделения оснащаются диагностическим оборудованием, создаются современные условия для пациентов и медработников. Только в этом году в медучреждения поступит 812 единиц медтехники для выявления болезней, 146 объектов будут отремонтированы.
"На первом этапе диспансеризации проводится определенный объем обследований. Например, это флюорография, электрокардиография, маммография для женщин и др. Это простые доступные методы, которые помогают заподозрить то или иное заболевание. Если возникает подозрение, тогда пациент направляется на второй этап диспансеризации. Ему проводят уже более серьезные и глубокие обследования по показаниям — эндоскопические — фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография. На этом этапе уже ставится диагноз, и при наличии заболевания пациент берется под диспансерное наблюдение".
Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас