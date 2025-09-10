Интерес мужчин к генетическим тестам вырос в 4 раза — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик на сайтах с услугами генетического тестирования и выявил колоссальный рост интереса к геномике — количество посетителей выросло почти в пять раз с начала 2023 года. Особенно видимо возрастание трафика среди мужчин — показатель увеличился более чем в 4 раза, при этом ядро аудитории составляют женщины 35-44 лет.

Big data T2 выявила новый тренд среди россиян — генетическое тестирование. С января 2023 года по август 2025 количество людей, посещающих специализированные сайты, возросло почти в пять раз. Преимущественно интерес к геномике наблюдается среди жителей Москвы и Подмосковья — 21% посетителей, затем следует Санкт-Петербург — 8%, оставшаяся часть приходится на регионы. При этом количество заинтересованных москвичей за период исследования увеличилось почти в 4 раза.

Ядро аудитории подобных лабораторных исследований — женщины, на них приходится 57%. Однако 2,5 года назад женщины превалировали в большей степени — тогда показатель среди мужчин составлял всего 35-36%. Всего за период исследования количество мужчин, заинтересованных в геномике, выросло более чем в 4 раза. В основном сайты лабораторий посещают мужчины от 35 до 54 лет, чуть меньше — мужская аудитория 25-34 лет. В динамике же рост интереса ярко прослеживается у молодежи до 24 лет — почти в 9 раз с января 2023 года, а общее число заинтересованных увеличилось почти в пять раз.

Результаты генетических тестов способны отражать состояние здоровья и будущие риски или же причины уже имеющихся болезней. Этим можно объяснить и увеличенное внимание к лабораторным исследованиям у людей старше 55 лет. В апреле 2025 года Т2 зафиксировала наиболее активное посещение специализированных сайтов у зрелых людей — их показатель в 7 раз превышает результат января 2023 года. При этом посетителей старше 64 лет больше, чем среди возрастной категории 55-63 года.

Наиболее популярные лаборатории среди россиян: на первом месте — Genotec (61% зафиксированных посетителей), на втором — Atlas (25%), третье и четвертое с небольшой разницей заняли Medical Genomics и MyGenetics — по 6%. При этом за 2,5 года наиболее явно по количеству посетителей сайта приросли платформы Genotec — в пять раз, и MyGenetics — на 84%. Остальные лаборатории демонстрируют либо незначительный прирост, либо отрицательную динамику.

*В исследование вошли следующие сайты, предлагающие генетическое тестирование: atlas.ru, gemotest.ru, igenom.ru, medicalgenomics.ru, megenetics.ru. Примечание: в исследование не вошла платформа Genotest, так как она предлагает не только генетические, но и другие медицинские тестирования, и сегментировать точечные интересы внутри сайта, опираясь на данные трафика, невозможно.