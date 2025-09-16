В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, что за прошедшую неделю, с 8 по 14 сентября, в регионе увеличилось число заболевших COVID-19.

Показатель заболеваемости составил 25,2 на 100 тыс. населения, что на 61,5% выше, чем неделей ранее.

Превышение среднеобластного показателя отмечалось на 11 административных территориях. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Шенталинском районе и в Похвистнево.

Напомним, в начале сентября специалисты Роспотребнадзора также фиксировали рост заболеваемости коронавирусом: на 1 сентября (по сравнению с последней неделей августа) показатель увеличился на 21,2%, а самое большое количество заболевших зарегистрировали в Шенталинском районе и в Кинеле.