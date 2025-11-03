16+
Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина спаивал алкоголем дочь-подростка, возбуждено дело

ТОЛЬЯТТИ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней дочери в употребление алкоголя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейскими установлено, что мужчина неоднократно, с февраля по сентябрь текущего года, приобретал для 16-летней дочери спиртные напитки — пиво, алкогольные коктейли, которые совместно с ней распивал. С заявлением о данном факте обратилась в полицию экс-супруга тольяттинца. Женщина рассказала, что после развода дочь проживает с ней, а после встреч с отцом возвращается в состоянии алкогольного опьянения. Ранее женщина обращалась в органы внутренних дел. В отношении ее бывшего супруга полицейские составили административный протокол по ст. 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ".

На днях ситуация повторилась: мужчина встретился с дочерью, купил алкогольный коктейль, который они распили во дворе дома. В настоящее время в отношении тольяттинца Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Согласно санкции данной статьи, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих совершению преступления.

Полицейские просят граждан обо всех ставших известными фактах неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних немедленно сообщать в полицию по телефону "112".

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

