В Тольятти мужчина спаивал алкоголем дочь-подростка, возбуждено дело

В Тольятти в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней дочери в употребление алкоголя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейскими установлено, что мужчина неоднократно, с февраля по сентябрь текущего года, приобретал для 16-летней дочери спиртные напитки — пиво, алкогольные коктейли, которые совместно с ней распивал. С заявлением о данном факте обратилась в полицию экс-супруга тольяттинца. Женщина рассказала, что после развода дочь проживает с ней, а после встреч с отцом возвращается в состоянии алкогольного опьянения. Ранее женщина обращалась в органы внутренних дел. В отношении ее бывшего супруга полицейские составили административный протокол по ст. 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ".

На днях ситуация повторилась: мужчина встретился с дочерью, купил алкогольный коктейль, который они распили во дворе дома. В настоящее время в отношении тольяттинца Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Согласно санкции данной статьи, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих совершению преступления.

Полицейские просят граждан обо всех ставших известными фактах неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних немедленно сообщать в полицию по телефону "112".