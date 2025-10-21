В Самарской области созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО

Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе трех медучреждений — в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2 тыс. человек уже проверили свое здоровье.
Среди специализированных учреждений, где ветераны проходят второй этап диспансеризации, — Самарская клиническая больница "РЖД медицина".
"В этом году диспансеризацию уже прошли в три раза больше бойцов, чем в 2024, — рассказала директор учреждения Татьяна Нечаева. — В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное инструментальное исследование".
Для ветеранов организована централизованная доставка на транспорте в медучреждение. Константин Красильников живет и работает в Новокуйбышевске. В зоне СВО занимался аэроразведкой, вернулся из-за контузии. Сегодня занимается общественно значимой деятельностью, работает в Центре содействия самоуправлению районов Новокуйбышевска и проходит обучение в рамках программы "Школа героев" (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — "Время героев").
"Пришел на диспансеризацию, потому что захотел подробно узнать о состоянии своего организма, — отметил он. — По коридорам больницы нас сопровождает медработник. Разговор с врачами конструктивный".
По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас