В Самарской области созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО

Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе трех медучреждений — в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2 тыс. человек уже проверили свое здоровье.

Среди специализированных учреждений, где ветераны проходят второй этап диспансеризации, — Самарская клиническая больница "РЖД медицина".

"В этом году диспансеризацию уже прошли в три раза больше бойцов, чем в 2024, — рассказала директор учреждения Татьяна Нечаева. — В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное инструментальное исследование".

Для ветеранов организована централизованная доставка на транспорте в медучреждение. Константин Красильников живет и работает в Новокуйбышевске. В зоне СВО занимался аэроразведкой, вернулся из-за контузии. Сегодня занимается общественно значимой деятельностью, работает в Центре содействия самоуправлению районов Новокуйбышевска и проходит обучение в рамках программы "Школа героев" (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — "Время героев").

"Пришел на диспансеризацию, потому что захотел подробно узнать о состоянии своего организма, — отметил он. — По коридорам больницы нас сопровождает медработник. Разговор с врачами конструктивный".

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.