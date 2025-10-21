16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врачи и fashion-эксперты дают советы по правильному подбору бюстгалтера, чтобы избежать травмы груди Врач ВСК: почти каждое третье обращение женщин по ДМС из-за онкологии связано с раком груди В Самарскую области поступила новая партия вакцины от гриппа Глава Самары Иван Носков обсудил благоустройство территорий у Самарской городской больницы №10 В Самаре прошел X Пироговский форум травматологов-ортопедов

Здравоохранение Общество

В Самарской области созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе трех медучреждений — в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2 тыс. человек уже проверили свое здоровье.

Фото: "Волжская коммуна"

Среди специализированных учреждений, где ветераны проходят второй этап диспансеризации, — Самарская клиническая больница "РЖД медицина".

"В этом году диспансеризацию уже прошли в три раза больше бойцов, чем в 2024, — рассказала директор учреждения Татьяна Нечаева. — В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное инструментальное исследование".

Для ветеранов организована централизованная доставка на транспорте в медучреждение.  Константин Красильников живет и работает в Новокуйбышевске. В зоне СВО занимался аэроразведкой, вернулся из-за контузии. Сегодня занимается общественно значимой деятельностью, работает в Центре содействия самоуправлению районов Новокуйбышевска и проходит обучение в рамках программы "Школа героев" (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — "Время героев").

"Пришел на диспансеризацию, потому что захотел подробно узнать о состоянии своего организма, — отметил он. — По коридорам больницы нас сопровождает медработник. Разговор с врачами конструктивный".

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2