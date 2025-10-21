В Самарской области улучшают условия для доступной медицинской помощи

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство здравоохранения держит на особом контроле ход ремонтных работ в подразделениях больниц.
Руководитель ведомства Андрей Орлов совместно с главными врачами учреждений проконтролировали качество строительных работ ФАПа в РЖС Гранный в Новокуйбышевске и врачебной амбулатории пос. Рощинский Волжского района.
Строительство этих объектов ведется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и за счет средств областного бюджета по поручению главы региона.
В ходе визита министр совместно с главврачом Новокуйбышевской больницы Алексеем Башаевым проконтролировали качество работ и своевременность выполнения поставленных задач.
Фельдшерско-акушерский пункт готовится к открытию. Он соответствует всем требованиям — удобная входная группа, пандус для маломобильных граждан, тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих.
"После завершения всех работ, а также поставки необходимого оборудования, прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов. Сейчас на территории поселка зарегистрировано около 600 человек. Но помимо прикрепленного населения, реальная цифра людей, которые здесь проживают в летний сезон или круглогодично, в несколько раз больше", — отметил Андрей Орлов.
После осмотра руководитель ведомства обсудил с главным врачом вопросы благоустройства прилегающей территории и проведение интернета.
В Волжском районе министр совместно с главным врачом Сергеем Братко проверили ход возведения врачебной амбулатории. Андрей Орлов отметил, что необходимо ускорять темпы строительства, чтобы до конца года открыть новое подразделение.
В пос. Рощинский на сегодня выполнены работы по устройству кровли и фасада здания. Далее начнется монтаж внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещения, а также благоустройство прилегающей территории и работы по обустройству подъездных путей.
"По решению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева проводится планомерная работа по повышению доступности медицинской помощи для жителей пос. Рощинский. Так, в марте текущего года был открыт пост "скорой помощи", а в конце года порядка 10 тысяч пациентов будут получать помощь в современных условиях. Это станет важным шагом в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для жителей поселка и ближайших территорий", — подчеркнул руководитель ведомства.
Кроме того, благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, в Волжском районе завершается строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в этом году будут возведены более 70 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас