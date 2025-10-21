В Самарской области улучшают условия для доступной медицинской помощи

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство здравоохранения держит на особом контроле ход ремонтных работ в подразделениях больниц.

Руководитель ведомства Андрей Орлов совместно с главными врачами учреждений проконтролировали качество строительных работ ФАПа в РЖС Гранный в Новокуйбышевске и врачебной амбулатории пос. Рощинский Волжского района.

Строительство этих объектов ведется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и за счет средств областного бюджета по поручению главы региона.

В ходе визита министр совместно с главврачом Новокуйбышевской больницы Алексеем Башаевым проконтролировали качество работ и своевременность выполнения поставленных задач.

Фельдшерско-акушерский пункт готовится к открытию. Он соответствует всем требованиям — удобная входная группа, пандус для маломобильных граждан, тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих.

"После завершения всех работ, а также поставки необходимого оборудования, прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов. Сейчас на территории поселка зарегистрировано около 600 человек. Но помимо прикрепленного населения, реальная цифра людей, которые здесь проживают в летний сезон или круглогодично, в несколько раз больше", — отметил Андрей Орлов.

После осмотра руководитель ведомства обсудил с главным врачом вопросы благоустройства прилегающей территории и проведение интернета.

В Волжском районе министр совместно с главным врачом Сергеем Братко проверили ход возведения врачебной амбулатории. Андрей Орлов отметил, что необходимо ускорять темпы строительства, чтобы до конца года открыть новое подразделение.

В пос. Рощинский на сегодня выполнены работы по устройству кровли и фасада здания. Далее начнется монтаж внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещения, а также благоустройство прилегающей территории и работы по обустройству подъездных путей.

"По решению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева проводится планомерная работа по повышению доступности медицинской помощи для жителей пос. Рощинский. Так, в марте текущего года был открыт пост "скорой помощи", а в конце года порядка 10 тысяч пациентов будут получать помощь в современных условиях. Это станет важным шагом в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для жителей поселка и ближайших территорий", — подчеркнул руководитель ведомства.

Кроме того, благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, в Волжском районе завершается строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в этом году будут возведены более 70 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.