В Самарской области 70 ветеранам СВО бесплатно провели зубопротезирование

В регионе особое внимание уделяется оказанию всей необходимой помощи ветеранам специальной военной операции, в частности медицинской. Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. В настоящее время лечение прошли уже около 70 человек. До конца года еще порядка 230 ветеранов получат данный вид помощи.

"Сегодня в области ведется активная работа по обеспечению льготными зубными протезами наших бойцов, которые вернулись домой с СВО. По решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева выделены дополнительные денежные средства на зубопротезирование, офтальмопротезирование для участников СВО и модернизацию медицинской техники в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина для оказания специализированной медицинской помощи по профилям стоматология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия", — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Сроки оказания помощи зависят от исходного состояния полости рта пациента и необходимости подготовки к протезированию. Подготовка к зубопротезированию осуществляется за счет средств ОМС.

"Среди обращающихся за помощью пациентов — самые разные случаи, требующие индивидуального подхода. Если предварительно требуется удаление зубов, то сроки составляют до 3-4-х месяцев из-за этапа заживления. Если же пациент уже полностью готов к протезированию, весь процесс занимает буквально 2–3 недели", — рассказал главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Самарской области Александр Нестеров.

Отдельное внимание уделяется военнослужащим с последствиями боевых ранений челюстно-лицевой области.

"Если к нам поступают пациенты с травмами челюстно-лицевой области, которым проведение зубопротезирования невозможно без специальной подготовки, мы направляем их в отделения челюстно-лицевой хирургии для проведения костной и мягкотеанной пластики. После этой подготовки они уже поступают к нам для непосредственного протезирования", — пояснил главный стоматолог региона.

Ещё несколько месяцев назад ветеран специальной военной операции, младший сержант артиллерийских войск, вернувшийся из-под Лисичанска, Олег Кузьмин и подумать не мог, что сложное зубопротезирование будет ему доступно. На данный момент он уже проходит примерку новых зубных протезов. О программе бесплатного зубопротезирования пациенту рассказали в поликлинике по месту жительства.

"Здоровье всегда важно. До призыва на службу не так тщательно уделял ему внимание. А в поликлинике напомнили. В результате начинаешь за своим здоровьем больше следить", — рассказал Олег Кузьмин.

Комплексный подход к реабилитации участников СВО позволяет помочь им восстановить здоровье и качество жизни.