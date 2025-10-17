В Похвистневском районе улучшают условия оказания медицинской помощи

В текущем году в Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов. Строительные работы ведутся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", а также за счет средств областного бюджета.
Возведение ФАПов позволит обеспечить качественной и доступной медицинской помощью около 1,5 тыс. жителей населенных пунктов.
"На сегодняшний день завершено возведение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Большая Ега и Султангулово. На данный момент идет установка нового оборудования, а благодаря муниципалитету проводится благоустройство прилегающей территории. В трех других населенных пунктах - поселках Венере и Передовке, с. Сосновка - идет активное строительство. Завершить работы планируется до конца текущего года", - отметил главный врач Похвистневской центральной районной больницы Николай Микаскин.
Кроме того, новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
"Современное оснащение позволит нам оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Для жителей это значительный плюс - многим из них не придется ездить в районный центр для проведения осмотра узкими специалистами и прохождения базовых обследований. Все будет доступно в родном селе", - подчеркнул главный врач.
Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Кроме того, в этом году проведен капитальный ремонт офисов врачей общей практики в селах Большой Толкай и Мочалеевка Похвистневского района.
Последние комментарии
