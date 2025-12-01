Александр Муравец: "Пренебрежение профилактикой - это преступление против себя"

Почему регулярные осмотры важны не только для выявления болезней, но и для сохранения качества жизни? Какие современные технологии помогают врачам следить за здоровьем пациентов и предупреждать серьезные осложнения? Как влияет образ жизни на репродуктивное здоровье и почему важно начинать заботу о нем с подросткового возраста? И, конечно, что нужно знать о вакцинации и почему страх перед прививками часто опаснее самой болезни? Об этом и многом другом - в интервью с главным врачом Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александром Муравцом.

— Как вы оцениваете интерес людей к собственному здоровью — стал ли он выше?

— Интерес людей к собственному здоровью действительно вырос — и вырос существенно. Это очевидно даже без специальных исследований. Особенно заметно это среди людей серебряного возраста: можно говорить о настоящем ренессансе интереса к здоровому образу жизни. У этой группы мотивация во многом прагматична — нежелание быть обузой для близких, тратить время и средства на лечение.

Рост интереса виден и среди молодежи. Здесь забота о здоровье во многом стала элементом моды, такие тенденции поддерживаются современными кумирами и формируют правильные установки. Однако, если говорить откровенно, удовлетворены ли мы степенью этого интереса — все же нет.

Сохраняется проблемная зона — это люди среднего возраста, особенно мужчины. Именно они остаются наиболее уязвимой группой, до которой нам не всегда удается достучаться.

— Какие болезни сейчас чаще всего выявляют при прохождении диспансеризации?

— Если говорить о структуре заболеваний, выявляемых при диспансеризации, то она в целом остается стабильной. Существенных изменений за последние годы не произошло. Как и прежде, основную долю составляют хронические болезни — заболевания системы кровообращения, онкологические и сахарный диабет второго типа.

При этом рост заболеваемости сахарным диабетом наблюдается во всем мире, и Россия здесь не исключение. Незначительно увеличивается доля онкологических заболеваний по отношению к болезням сердечно-сосудистой системы. Но эти сдвиги во многом связаны с естественными процессами — увеличением продолжительности жизни и развитием технологий ранней диагностики.

Можно ожидать, что в будущем доля онкологических заболеваний будет постепенно расти, а сердечно-сосудистых — снижаться благодаря совершенствованию хирургических методов лечения болезней сердца и повышению их доступности.

— Что бы вы сказали людям, которые откладывают диспансеризацию, считая, что "если ничего не болит, значит, все в порядке"?

— Я бы сказал таким людям, что это серьезнейшая ошибка. Ведь болезнь действительно легче предотвратить, чем лечить. И на ранней стадии ее всегда проще взять под контроль, чем на поздней. Есть расхожая фраза "лучше поздно, чем никогда", но, к сожалению, в медицине бывает и по-другому: иногда бывает просто поздно — без всяких "лучше".

И второй важный момент: очень многие заболевания протекают без ярко выраженных симптомов. Человеку кажется, что раз ничего не болит — значит, он здоров. Но "молча" могут развиваться не только онкологические болезни, о чем многие знают, но и сахарный диабет, а иногда даже гипертония, которую мы не привыкли считать бессимптомной. У четверти, а пациентов вначале нет никаких ощущений — болезнь развивается скрыто.

То же самое касается и факторов риска. Все знают про неправильное питание, малоподвижность, курение. Но как понять, что эти вредные привычки уже начали нарушать обмен веществ? Человек этого не почувствует. Первые сигналы — это изменения так называемых "промежуточных показателей": массы тела, уровня сахара и холестерина, артериального давления. Никакой боли, никаких жалоб — только цифры.

И именно для того, чтобы поймать этот момент, и нужна профилактическая медицина. В этой "зоне до болезни" еще можно все повернуть вспять — причем часто без лекарств, только изменив образ жизни. Поэтому диспансеризация — это не формальность, а самый простой и современный способ не пропустить начало серьезных проблем.

— Есть ли у врачей "портрет" типичного пациента, приходящего на профилактический осмотр?

— Такого портрета, честно говоря, нет. Мы уже затрагивали две большие группы: это пожилые люди, которые не хотят становиться обузой, и молодежь, которая сегодня может и хочет заниматься своим здоровьем. Но если смотреть глубже, то картина куда сложнее.

У нас, к сожалению, менталитет крайностей. И это очень мешает профилактике. Одна группа — условно говоря, "ипохондрики", люди, которые ищут у себя сложные, редкие болезни, требуют дорогие высокотехнологичные обследования, увлечены нюансами и "новеллами" медицины. Но когда им рекомендуешь простые, базовые вещи — фрукты, овощи, движение — это им кажется слишком простым, даже "несолидным".

Главврач кожвендиспансера: "Болезнь - это не стыдно, стыдно не заботиться о себе" Кожные заболевания и инфекции, передающиеся половым путем, по-прежнему остаются темой, о которой не принято говорить вслух. Однако за статистикой - реальные люди, их здоровье и качество жизни. О том, с какими вызовами сталкивается сегодня кожно-венерологическая служба, какие изменения происходят в системе помощи пациентам и почему ранняя диагностика - вопрос не только медицины, но и культуры - наш разговор с главным врачом ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдаром Шакуровым.

Другая крайность — люди, которых я иногда называю "оголтелыми ЗОЖниками" — сторонники альтернативных представлений о здоровье. Энергетические каналы, солнце, звезды — все это само по себе не плохо, но беда в том, что такие пациенты отрицают необходимость объективных медицинских данных. Говоришь: давайте посмотрим холестерин — а в ответ: "А для чего же тогда я все это делаю, если опять к врачам?".

А вот третья группа — та, которой нам очень не хватает. Это люди, которые понимают: нужно и менять поведение, и одновременно опираться на объективные показатели здоровья — индекс массы тела, давление, сахар, холестерин. Человек может заниматься чем угодно — спортом, цигуном, диетами — но мы смотрим на цифры в динамике. Улучшились — отлично, значит, метод вам подходит. Стало хуже — значит, надо корректировать.

И вот таких рациональных пациентов, которые стоят на "двух ногах" — на изменении поведения и на контроле объективных параметров — пока еще мало. Но именно такой подход мы стараемся формировать, и люди постепенно начинают нас понимать.

— Какую роль в профилактике играет личная ответственность пациента, а какую — организация системы здравоохранения?

— Если говорить простым языком, роль пациента и роль системы здравоохранения зависят от того, на какой стадии находится человек. Если коротко, то ситуация обстоит следующим образом.

Одна история, когда абсолютно здоровый человек, просто с вредными привычками или малоподвижным образом жизни. Здесь почти все зависит от него самого. Никому уже не нужно объяснять, что вредно курить или все время лежать на диване — это и так знают все. На этом уровне личная ответственность — почти 100%.

Вторая история, когда уже есть промежуточные факторы риска — биохимия "поехала", но болезни еще нет. Тут все по-прежнему в основном все зависит от человека, но роль медицины становится заметнее: вовремя измерить давление, сахар, холестерин, объяснить, что означают цифры, куда они движутся и как это исправить. Лекарств пока, как правило, не нужно — только грамотное консультирование и контроль.

Третья — когда болезнь уже развилась. Сердце, легкие, диабет, онкология… Здесь баланс становится строго 50 на 50. Половина — врач с правильным лечением, половина — пациент, который выполняет рекомендации. Это честный и естественный баланс.

И наконец, четвертая — это острая катастрофа. Инфаркт, инсульт… Здесь от пациента уже почти ничего не зависит — все в руках медицины.

Но это только половина ответа. Вторая — гораздо сложнее и лежит в области психологии. Почему человек, зная, что делает себе вред, все равно продолжает? Это не вопрос информации. Все знают, что курение вредно — и все равно курят.

Здесь вступают в игру десятки факторов: страхи и мифы, личное ощущение контроля над своей жизнью, социальные нормы (от "модно ли быть здоровым?" до "у нас на работе так принято"), убеждений, которые человек усвоил еще в семье.

Это очень тонкие вещи. И просто "рассказать" здесь недостаточно, этим занимаются специалисты по изменению поведения, и простых решений нет.

Так что роль пациента и роль системы — переменные. Они меняются в зависимости от состояния человека. А вот помочь ему сделать правильный шаг это уже общая задача: и медицинская, и психологическая, и социальная.

— Что нового появилось в программе диспансеризации?

— Отличный вопрос. Здесь важно понимать саму логику диспансеризации. По сути, это скрининг — простая, быстрая, недорогая методика, которая дает четкий, пусть и предварительный ответ. В слове "скрининг" нет ничего плохого, просто у нас оно почему-то воспринималось настороженно. А зря — метод абсолютно рабочий.

Второй момент: кому-то кажется, что ему "слишком мало посмотрели", кому-то — что "слишком много". Но весь объем обследований сегодня строго дифференцирован по полу и возрасту, и это не чьи-то фантазии — это научно обоснованный подход.

Теперь о новеллах. И здесь важно отметить: таких комплексных решений, как у нас, почти нигде в мире нет. Возможно, мы и правда, единственная страна с настолько продуманной системой диспансеризации.

Первое — это двойное чтение маммографии. Казалось бы, метод был всегда, но то, что снимок теперь независимо описывают два специалиста — это настоящий прорыв. Если мнения совпадают, заключение считается достоверным. Если нет — снимок отправляется на комиссию, возможно, назначается КТ. Простое изменение, а диагностическая точность растет колоссально.

Второе — анализ кала на скрытую кровь. Это, по мировым данным, одна из наиболее "жизнеcпасающих" методик. Мы полностью перешли на иммунохимическую пробу, отказавшись от старой бензидиновой, которая реагировала на мясо, многие продукты и лекарства. Новая проба высокочувствительная и высокоспецифичная. Сейчас вводится и количественный вариант — еще более точный. Кстати, многое в повышении качества диагностики делается по личной инициативе нашего министра А. Е. Орлова, который сам онколог и очень глубоко понимает значимость и технологии раннего выявления. Все критически важно, потому что рак толстой кишки выходит в лидеры по распространенности, а его течение часто долгое время скрытое. Поэтому — ни в коем случае не отказывайтесь от этого обследования. Оно реально спасает жизни.

Третье — цитологический мазок шейки матки. Здесь тоже два больших обновления: введение специальной окраски по Папаниколау, которая заметно повышает специфичность метода, и переход к жидкостной технологии, что еще больше увеличивает диагностическую точность.

И обратите внимание: все эти изменения — буквально последних нескольких лет. То есть система активно обновляется, и все ключевые элементы уже работают заметно эффективнее.

Поэтому приходите. Мы всех ждем. Это правда важно.

— Почему репродуктивное здоровье — это общая ответственность, какие обследования важно пройти мужчинам и женщинам при планировании беременности, какие проблемы можно предупредить своевременными осмотрами?

— Знаете, почему профилактика репродуктивных нарушений важна не только для женщин, но и для мужчин? Здесь есть два тезиса, которые у врачей вообще не вызывают споров.

Первое: бесплодие в парах распределяется примерно поровну — около 50 на 50 между мужскими и женскими факторами. Но при этом обследовать мужчину значительно проще, быстрее и дешевле. То есть по уму начинать нужно именно с мужчины. Это не про поиск виноватых, это про эффективность.

Евгений Гордон: "До 10-12% выездов "скорой помощи" нерезультативны" В феврале этого года Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи после почти 10-летнего перерыва вновь возглавил Евгений Гордон. В интервью порталу "Волга Ньюс" он рассказал, почему вернулся, что изменилось за эти годы и какие задачи стоят перед станцией сегодня.

Второе: даже если пара просто планирует ребенка и никаких проблем вроде бы нет, обоим важно пройти базовую диспансеризацию. В Самаре, кстати, есть уникальная история — при заключении брака молодым выдают сертификат на дополнительные обследования. Очень рекомендую почитать и пройти.

Теперь — о том, что реально дают своевременные осмотры. Резервы профилактики огромные. Иногда проблема нарушения менструального цикла у девочек решается простейшей рекомендацией "витамины попить и мясо начать есть", как в случае с девочками, слишком увлеченными похудением. Но если вовремя не вмешаться — последствия хронических дефицитов и их влияния на гормональный фон могут быть серьезными. Это пример того, как простая, дешевая коррекция предотвращает тяжелые последствия. В тоже время и избыточный вес, ведет к гормональным сбоям и нарушению репродуктивной функции. Иногда достаточно просто начать следовать научным принципам ЗОЖ и репродуктивные технологии не понадобятся: беременность наступает естественным образом.

Еще один блок — инфекции, передающиеся половым путем. Современные ИППП часто протекают без симптомов, если не у обоих, то уж у одного партнера точно. Отсюда бесконечный круг: один лечится, второй заражает, и так до бесконечности. Поэтому регулярное обследование, безопасное поведение и одновременное лечение обоих — обязательные правила.

Так что коротко: профилактика — это не "женская тема". Это общая задача пары. И чем раньше оба начинают к этому относиться всерьез, тем выше шансы на здоровую беременность без лишних затрат и без лишних трагедий.

— Как вообще работает вакцинация — почему она так важна для здоровья каждого и для безопасности окружающих?

— Смотрите, давайте на вакцинацию посмотрим спокойно и концептуально, без мифов. Вакцина решает сразу три задачи, и важно понимать каждую из них. Во-первых, она снижает риск заболеть конкретной инфекцией. Во-вторых — и это работает лучше всего — она защищает от тяжелого течения, осложнений и летальных исходов. И в-третьих, есть социальный эффект: вы защищаете не только себя, но и тех, кто слабее.

Вот сидят студенты — молодые, здоровые. Каждый говорит: "Я гриппа не боюсь, перенесу". Возможно, и перенесет. Но если все 10 принимают такое неправильное решение, то в итоге инфекция доходит до бабушки, соседа с диабетом, беременной женщины — тех, кто не выдержит. Поэтому вакцинация — это и про личную ответственность, и про ответственность перед другими.

Теперь — как вообще работает прививка. Наш иммунитет в обычной ситуации всегда почти выигрывает. Он распознает возбудителя, обучает специальные клетки, запускает выработку антител — и побеждает. Но ключевой фактор — время. На то, чтобы распознать "врага", обучить клетки и выработать защиту, нужны дни. И иногда этих дней просто нет. Кто не успевает? Пожилые, малыши, беременные, люди с хроническими заболеваниями. Вакцинация дает иммунитету фору: показывает возбудителя "в лицо" заранее. Эта экономия времени на эффективный иммунный ответ реально спасает жизни.

Люди часто боятся прививок — напрасно. Возьмем грипп. Это неживая, субъединичная вакцина, и от нее невозможно заболеть гриппом. Там нет ни живого вируса, ни цельного убитого вируса, ни даже полного набора его фрагментов. "Привился и заболел" — такого не бывает. Да, бывает реакция на прививку. Но даже если реакция выраженная — поверьте, встреча с настоящим, живым вирусом обошлась бы вам куда тяжелее. Это просто здравый смысл.

Теперь — что нужно делать осенью. От гриппа должны прививаться все, но особенно — пожилые и люди из групп риска. Это та инфекция, которая каждый год несет тяжелые последствия, и защитить себя можно буквально одним простым шагом. Коронавирус — отдельная история: он очень изменчив, но вакцины есть, и они нужны определенным группам.

Вот поэтому сезон осенью и активный — это время, когда мы можем успеть подготовить организм до того, как инфекция встанет в полный рост. И да, еще можно и нужно прививаться. Это важно — для каждого лично и для всех, кто рядом.

— Что бы вы сказали человеку, который отказывается от прививок?

— У меня самая короткая лекция на эту тему длится три часа, но постараюсь коротко. Нужно понять простую вещь: вакцинация — это тренировка вашего организма на сильно ослабленной, чаще всего неживой копии опасного вируса. Это безопасно и эффективно. Выбор фактически один — либо вы подготовите организм заранее, либо столкнетесь с настоящей инфекцией, имея куда худшие шансы переболеть без последствий.

Возьмем пример Москвы: ежегодно миллионы людей делают прививку от гриппа — и серьезных проблем почти нет. Да, абсолютной безопасности в медицине нет — но если бы что-то действительно шло не так, мы бы видели сотни и тысячи тяжелых реакций на эти 6 миллионов прививок. А ведь этого нет. То есть риски минимальны и сопоставимы с любым обычным действием в жизни.

— Как вы оцениваете уровень доверия к вакцинации сегодня? Есть ли позитивные изменения после пандемии?

— Уровень доверия к вакцинации у нас примерно на том же уровне, что и раньше. То есть ситуация не ухудшилась. Пандемия, безусловно, привлекла внимание людей к теме профилактики и вакцинации, вызвала очень горячие споры, но в итоге глобальных сдвигов не произошло. В целом позитивная тенденция есть, все же люди стали внимательнее к своему здоровью.

Что важно, люди все чаще начинают, не забывая про сезонные прививки, например, против гриппа, обращать внимание на новые рекомендации — например, вакцинация против вируса папилломы человека — существенно снижающие риск развития онкологических заболеваний в будущем.

— Как вы считаете, что мешает людям регулярно обследоваться — страх, занятость, недостаток информации?

— Слушайте, тут не все так просто. Конечно, страхи и мифы — это есть, да, люди боятся, иногда откладывают. Занятость тоже играет роль, но, честно говоря, самый малозначительный фактор — это недостаток информации. На самом деле важнее социальные нормы. Макроуровень — как общество, включая религиозные и культурные установки, относится к профилактике. А потом микроуровень — семья, школа, ближайшее окружение.

Вот пример: класс в школе или семья могут деструктивно повлиять на человека. Дети ведут себя не так, как мы им говорим, а так, как мы сами делаем. То есть отношение к профилактике формируется не столько через знания, сколько через поведение окружающих, через культурные и социальные привычки.

Пандемия это хорошо показала: мы увидели, какие факторы реально угрожают жизни, кто не успел подготовить организм, кто не успел отреагировать. Люди, которые игнорировали предупреждения, сталкивались с последствиями — а на самом деле все просто: профилактика спасает, и ее регулярность определяется не только личной дисциплиной, но и тем, как устроена микро- и макросреда вокруг нас.

— Какие современные технологии помогают врачам в профилактической работе — телемедицина, мобильные приложения, базы данных?

— Современные технологии в профилактике — это в первую очередь цифровизация, бигдата и мобильные помощники. То, что еще вчера казалось фантастикой, уже становится реальностью. Берем, например, гипертоническую болезнь или сахарный диабет. Без кардинальных изменений в лечении мы можем кардинально изменить подход к контролю и профилактике.

Пациент просто ежедневно измеряет давление, уровень сахара, отмечает свои привычки, и вся эта информация автоматически идет в облачную базу. Искусственный интеллект анализирует данные, формирует сводки для врача. То есть врач видит не разрозненные цифры, а полную картину состояния за недели или месяцы, что позволяет своевременно корректировать лечение.

Мобильные помощники и цифровые платформы дают возможность не только контролировать показатели, но и отправлять пациенту индивидуальные профилактические советы, создавать группы поддержки, мотивировать к соблюдению режима. Все это — без революций в медицине, просто применяя цифру, интернет и коммуникации, мы реально улучшаем исходы.

В Самарской области уже проводились пилотные проекты по давлению и диабету, и они показывают, что будущее приходит быстрее, чем мы думаем. Телемедицина, базы данных, мобильные приложения — это не просто технологии, это инструмент, который делает профилактику эффективной, персонализированной и доступной.