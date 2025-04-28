Евгений Гордон: "До 10-12% выездов скорой помощи являются нерезультативными"

В феврале этого года Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи после почти 10-летнего перерыва вновь возглавил Евгений Гордон. В интервью порталу "Волга Ньюс" он рассказал, почему вернулся, что изменилось за эти годы и какие задачи стоят перед станцией сегодня.

— Как произошло ваше возвращение на пост руководителя станции скорой помощи?

— Ситуация сложилась следующим образом: меня пригласил на беседу министр здравоохранения Самарской области Андрей Евгеньевич Орлов. На тот момент я работал в территориальном фонде ОМС, был помощником директора. Ранее, с 2012 по 2016 год, я уже возглавлял одновременно Самарский областной центр медицины катастроф и Самарскую станцию скорой медицинской помощи. Вероятно, именно это стало поводом для приглашения.

За те четыре года мне удалось многое сделать, и мне не стыдно об этом говорить. Был достигнут значительный прорыв: только по Самаре количество выездных бригад увеличилось с 35–40 до 55–60.

Когда я уходил, ситуация была стабильной. Эти изменения не только моя заслуга — это результат общей тенденции и решений на уровне области.

Почему ушел? Не было особых причин — просто решил сменить сферу деятельности. Служба стабилизировалась, и на тот момент я посчитал, что могу двигаться дальше.

— Как вас встретил коллектив, когда вы вернулись?

— Я бы не стал оценивать реакцию коллектива — это субъективно. Но до сих пор здесь работают сотрудники, с которыми я работал вместе еще в 2012–2016 годах. Это можно отметить. Есть и те, кого я сам в свое время назначил на определенные должности — высококвалифицированные, добросовестные специалисты. Это, конечно, приятно видеть.

— Какие задачи вы поставили перед собой в первый день на новом посту?

— Если честно, в первый день я не стал ставить перед собой каких-то амбициозных целей. Моей главной задачей было поэтапно вникнуть в происходящие изменения, понять, что уже реализовано, что требует внимания, и какие шаги необходимо предпринять в ближайшей перспективе.

Пока еще прошло только два месяца с момента, как я вновь занял эту должность. Сейчас идет процесс оптимизации — не революционной, а постепенной. Я считаю, что только поэтапная работа дает результат, особенно в такой чувствительной системе, как скорая помощь.

— Какие, на ваш взгляд, проблемы службы скорой помощи сегодня являются первоочередными?

— Кадры. Кадровый дефицит — это самая острая проблема. Проблема носит системный характер и выходит за рамки одного учреждения.

Есть два ключевых понятия: обеспеченность и укомплектованность. Обеспеченность — это, условно говоря, количество специалистов на 10 тысяч населения. А укомплектованность — это процентное соотношение между штатным расписанием и фактическим числом сотрудников. Иногда эти термины путают, но они имеют разные смыслы, и оба важны для понимания реальной ситуации.

И вот с этим надо работать: понимать, где и какие резервы есть, какие специальности в дефиците, и как их восполнять.

— На кого или на что вы ориентируетесь при решении проблемы кадров?

— Сейчас мы в значительной степени ориентируемся на Самарский медицинский колледж имени Ляпиной и его филиалы. Его выпускники составляют важную часть пополнения наших кадров, и мы уже давно сотрудничаем.

Кстати, Сергей Федорович Багненко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ, уже давно ввел в обиход термин "фельдшеризация" скорой помощи. Это значит, что со временем доля фельдшерских бригад увеличивается, в то время как число врачебных уменьшается. Такая тенденция прослеживается давно, и мы, по сути, ее сегодня реализуем. В условиях дефицита врачей это одна из возможных моделей развития службы.

Так что сейчас мы внимательно отслеживаем все процессы, собираем данные, работаем с учебными учреждениями и адаптируемся к изменениям в системе здравоохранения.

— Как удается обеспечивать своевременное реагирование на вызовы в условиях кадрового дефицита?

— Есть определенное количество сотрудников, которые совмещают. Это приветствуется. Конечно, нагрузка у всех разная. И если смотреть на то, как это иногда преподносится в отдельных СМИ, — это не совсем объективно. Некоторые публикации создают искаженную картину. Например, утверждается, что у профильных бригад нагрузка якобы зашкаливает. Но на самом деле, если говорить откровенно, она не запредельная. Это важно понимать.

Главврач самарской поликлиники № 1 о том, как правильно ходить к врачу Деятельность учреждений, специалисты которых работают с людьми, часто вызывает нарекания и жалобы. Поликлиники не исключение, их ругают с особенным вкусом. Однако хорошая работа поликлиник требует внимания не только со стороны руководства учреждений, но и со стороны самих пациентов. Грамотная подготовка к визиту помогает улучшить качество медицинской помощи и облегчить общение с доктором. Как правильно ходить к врачу рассказывает главный врач ГБУЗ СО Самарская городская поликлиника № 1 Василий Милованов.

Такая формулировка, кстати, и фигурировала в ряде электронных СМИ — "запредельная нагрузка". Это преувеличение. Некоторые издания, особенно электронные, подают информацию эмоционально, не проверив ее. Они не запрашивают официальные данные, не уточняют цифры, а публикуют то, что, по сути, является личным мнением — субъективной интерпретацией, поданной как факт. По этим публикациям даже запросов не поступало.

— Сколько сейчас автомобилей в распоряжении станции?

— На сегодняшний день в наличии 123 собственных автомобиля и 61 автомобиль, который предоставляется по аутсорсингу ООО "РТ-социальная сфера". В мой предыдущий срок работы, с 2012 по 2016 год, такого не было — тогда использовались только собственные автомобили.

Поставки автомобилей и обновление автопарка периодически обсуждаются. Это вопрос очень важный, и он находится в повестке. И на региональном, и на федеральном уровне рассматриваются меры по дальнейшему укреплению службы скорой помощи.

— А как с водителями? Хватает ли их?

— Что касается водителей — на собственный автопарк их хватает. Количество бригад выстраивается исходя из количества медицинского персонала. А вот автомобили, которые предоставляет "РТ-социальная сфера", комплектуются полностью этой организацией. Они не просто предоставляют машины — они же обеспечивают их и водителями. Это входит в их зону ответственности по контракту. Мы получаем уже укомплектованные автомобили — и по транспорту, и по водителям.

— Сколько сейчас подстанций скорой помощи в городе?

— Восемь подстанций. Центральная подстанция расположена на улице Больничной, Самарская с 1940 года находится на улице Фрунзе. Советская подстанция работает на улице Гагарина, Промышленная — в непосредственной близости от больницы имени Семашко. Кировская подстанция располагается на улице Тополей, рядом с поликлиникой № 1. Также есть Красноглинская и Куйбышевская подстанции, каждая — в пределах своего района. И подстанция на улице Елизарова — на Металлурге. Это единственная подстанция, построенная с нуля, финансирования тогда добился Владислав Романов, возглавлявший горздрав. Ныне он директор территориального фонда ОМС. Елизаровскую подстанцию построили в 2007 году — она обслуживает крупный, заводской район, и ее появление значительно улучшило охват.

— А на уровне региона как устроена служба?

— Ранее в регионе было четыре станции: Самарская, Новокуйбышевская, Тольяттинская и Сызранская. Сейчас остались три станции и одно отделение. После объединения Сызранская станция вошла в состав объединенной структуры и теперь называется не станцией, а отделением скорой помощи.

Кроме того, к этим станциям были присоединены сельские районы — по определенной схеме. Это направление работы очень специфичное: количество медиков в разных районах было и остается неравномерным. Присоединение сельских подразделений началось еще в 2019 году, и этот процесс шел поэтапно.

Сейчас составляется смета на капитальный ремонт помещения для будущего единого диспетчерского центра по всей области.

— Какова роль этого центра?

— Он, по сути, станет мозгом всей системы. Ведь речь идет о создании единого оперативного отдела, который будет работать на всю область. Именно туда будет стекаться вся информация, там будет производиться расстановка всех бригад и координация их действий. То есть — полное управление в режиме реального времени.

Это действительно серьезный, глобальный шаг. Его реализация не так проста, как может показаться, и требует масштабной подготовки. Сейчас мы с министерством здравоохранения совместно работаем над этим направлением: и над нормативной базой, и над организационной и технической частью.

— Как сейчас распределяются вызовы между подразделениями?

— Надо понимать, что в системе здравоохранения, кроме службы скорой помощи, работает и первичное звено — амбулаторно-поликлиническая служба. Там есть свои подразделения, в том числе отделения неотложной помощи. Они, конечно, не охватывают все участки на 100%, есть и там кадровые проблемы. Но часть вызовов — тех, что относятся к неэкстренной категории — мы передаем именно в поликлиники.

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Речь идет об отделениях неотложной помощи, которые работают в структуре поликлиник. И эта передача вызовов регулируется — есть соответствующий приказ. Все строго регламентировано. Мы разделяем вызовы по степени срочности: экстренные остаются за нами, а неотложные — по возможности — уходят в поликлиники. Это позволяет нам разгрузить бригады скорой помощи и сконцентрироваться на действительно срочных случаях.

Есть четкое разграничение: экстренная помощь — это угроза жизни, неотложная — угроза здоровью.

— Как организована работа при массовых происшествиях? Кто принимает решения в оперативных ситуациях?

— Такие случаи у нас проходят через оперативный отдел. Он же — "03". За организацию работы, помимо руководителя, круглосуточно отвечают старшие врачи. Это, как правило, опытные сотрудники, проработавшие много лет на выездах, в составе бригад скорой помощи. Сейчас они работают в оперативном управлении, знают все алгоритмы действий при различных чрезвычайных ситуациях. Это настоящие профессионалы, которые оперативно принимают решения и координируют работу всех звеньев.

— Какие нововведения планируются во взаимодействии с амбулаторным звеном?

— Мы уже вновь внедрили одну важную практику. Сейчас осуществляется регулярный анализ повторных вызовов от одних и тех же пациентов. Эта информация направляется в поликлиники по территориальному принципу, что позволяет амбулаторному звену прорабатывать ситуацию индивидуально — выявлять причины, по которым пациент регулярно вызывает скорую, и принимать меры. Такая работа помогает снизить нагрузку на скорую помощь. Если в поликлиниках будет организован индивидуальный подход к таким пациентам — а их немало, — то и у нас освободится ресурс для действительно экстренных случаев.

— То есть, есть пациенты, которые злоупотребляют вызовами?

— Да, конечно. Таких пациентов определенное количество. Есть и такие, кто злоупотребляет вызовами без каких-либо оснований. Мы, разумеется, не можем отказать — вызывают, значит, должны ехать. Бывает, что адрес указан неверно, дверь не открывают. Или, например, сердобольные граждане вызывают скорую, увидев, что кто-то сидит на остановке и, по их мнению, чувствует себя плохо.

Мы приезжаем, а человек просто задремал, может быть, под хмельком. И ему, по большому счету, помощь не требуется — через пару минут он встает и уходит. Такие случаи составляют до 10-12% от общего количества вызовов.

Каждый вызов занимает место в очереди. А в это время кто-то действительно нуждается в помощи. К тому же есть еще один важный момент — неравномерность поступления вызовов. Вечером, особенно в определенные часы, вызовов значительно больше. А если это еще совпадает с пробками, то доехать становится сложнее.

— В какие часы нагрузка на скорую особенно высокая?

— Примерно с 18 до 22 часов — пиковое время. Очень много вызовов. Почему — непонятно. Люди возвращаются с работы, может, замечают недомогания. Бывает, часто вызывающие тоже в это время активизируются.

— Что вы считаете своей главной задачей сегодня?

— Самое важное — организовать людей. Все начинается с этого. Чтобы бригада выехала на вызов, нужно многое. Прежде всего — обеспечить кадры: подобрать, обучить, поддержать. Далее — скоординировать работу кадровой службы, бухгалтерии, технического отдела, службы снабжения. Обеспечение топливом, ремонтом, коммунальными ресурсами — все это влияет на конечный результат.

Не стоит забывать и про медтехнику — она должна быть постоянно в рабочем состоянии, вовремя ремонтироваться и проверяться. И автомобильная техника, и сугубо медицинская. А еще медикаменты — их тоже нужно вовремя закупить, проследить за хранением и распределением.

Есть подразделения, которые не на виду, но они критически важны — тот же оперативный отдел, дежурный штаб. Все это должно работать как единый организм.

— Кто занимается узкими медицинскими вопросами в структуре?

— У меня два заместителя по медицинской части, плюс руководители профильных отделов. Я сам больше сосредоточен на организационно-управленческой работе, стратегических задачах. Это и есть суть должности. В законодательстве четко прописано, кто такой директор медицинской организации и в чем его зона ответственности.

— Что еще для вас важно в работе сегодня?

— Конечно, важно сохранить и поддержать профессионалов. Люди — главное. У нас есть система социальных выплат — как федеральных, так и региональных, муниципальных. Одна из таких мер начала действовать с 1 апреля.

— Какое управленческое кредо вы для себя сформулировали?

— Не врать — ни в коем случае. Отвечать за свои слова и за принятые решения. Это, может, и звучит просто, но по сути — это основа любой управленческой культуры. Бывает, что не сразу появляется понимание у сотрудников, особенно когда речь идет о сложных или непопулярных решениях. Но когда эти меры начинают работать и дают результат — это должно быть видно и понятно всем.

— Какие подходы вы исповедуете в работе с коллективом?

— Прозрачность, последовательность и уважение. Очень важно, чтобы любое управленческое решение не стало неожиданностью для коллектива. В работе с людьми нужно быть честным. Даже если ситуация сложная, даже если решение непростое — нужно уметь его донести правильно. Только так можно сохранить доверие.

— Как оцениваете изменения в системе, произошедшие за последние годы?

— Все меняется. И психология сотрудников, и поведение сограждан. Не всегда в лучшую сторону, к сожалению. Но важно помнить: сотрудники скорой — это не абстрактные люди. Это наши соседи, одноклассники, родственники. Те, с кем вы живете на одной улице, в одном подъезде. Или с кем вместе учились ваши дети. Они не с Марса прилетели. Это люди из нашего с вами окружения.