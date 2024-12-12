Главврач самарской поликлиники № 1 о том, как правильно ходить к врачу

Деятельность учреждений, специалисты которых работают с людьми, часто вызывает нарекания и жалобы. Поликлиники не исключение, их ругают с особенным вкусом. Однако хорошая работа поликлиник требует внимания не только со стороны руководства учреждений, но и со стороны самих пациентов. Грамотная подготовка к визиту помогает улучшить качество медицинской помощи и облегчить общение с доктором. Как правильно ходить к врачу рассказывает главный врач ГБУЗ СО Самарская городская поликлиника № 1 Василий Милованов.

— Какие ошибки обычно допускает пациент?

— В поликлиниках виды помощи можно разделить на плановую и неотложную. Экстренная помощь здесь тоже оказывается, но значительно реже. Пациенты должны понимать, что для планового визита нужно заранее записаться. Сейчас существует множество способов записи: можно обратиться в регистратуру, позвонить по телефону через колл-центр или воспользоваться электронными системами. Пациенту важно прийти в назначенное время, и врач примет его согласно талону, за исключением случаев, когда требуется оказание неотложной помощи другому пациенту. Тогда время ожидания может увеличиться.

Однако на практике часто происходит иначе. Люди, предварительно записавшиеся, сталкиваются с тем, что перед кабинетом врача сидят те, кто пришли без записи и настаивают на приеме. Это нарушает порядок приема, хотя территориальная программа госгарантий четко устанавливает: плановая помощь должна быть оказана в течение двух недель, а не немедленно.

Чтобы избежать хаоса, медицинская сестра должна приглашать пациентов по времени талона. Но это требует дополнительного времени, отвлекая ее от других задач. Поэтому важно, чтобы пациенты соблюдали порядок записи и придерживались указанных сроков приема.

— А если пришел пациент с острой болью или с высокой температурой?

— Пациенты с температурой не должны попадать в общий поток посетителей поликлиники. Для этого во всех лечебных учреждениях предусмотрены фильтр-боксы с отдельным входом, а на дверях размещена информация, где именно расположен вход для таких пациентов. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекции. Ведь если пациент с признаками ОРВИ заходит через общий вход, посещает регистратуру, ездит в лифте и сидит в очереди, он заразит окружающих.

Кроме того, для пациентов с острой болью или другими неотложными состояниями всегда работает дежурный врач, готовый принять их без предварительной записи.

— Вот человек зашел в кабинет к врачу. Как правильно сформулировать и задать врачу вопросы?

— Если мы говорим о начале врачебного приема, то вопросы должен задавать врач. Он должен понять цель визита пациента, особенно, если пациент не состоит на диспансерном учете, и врач видит его впервые. Должен, как минимум, собрать анамнез, историю заболевания, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. Какие пациент имеет хронические заболевания? Были ли у него в анамнезе травмы, операции? Есть ли какие-то аллергические реакции? И так далее.

А пациенту лучше задавать вопросы в конце приема — если у него осталось какое-то недопонимание после разговора с врачом. Вопросы могут касаться чего угодно — лечения, прогнозов, еще каких-то важных вещей. Также пациент должен сформулировать жалобы, которые его к врачу привели. Если он ранее у этого врача лечился, наблюдался и пришел на повторный прием, он должен отразить динамику своего состояния на фоне проводимого лечения. Это основное.

— Подозреваю, что для правильных вопросов в конце приема нужно для начала внимательно слушать доктора. И дать честные ответы на его вопросы. И вот тут, мне кажется, могут быть проблемы. Может быть, пациенту стоит список составить, чтобы ничего не забыть?

— Это, конечно, отличный вариант, учитывая ограниченное время, которое врач может посвятить пациенту. Но вместе с тем это какая-то идеальная картина мира, когда пациент приходит и у него четко сформулировано все, что он хотел бы сказать. Такое бывает, наверное, но очень редко. Искусство врача в определенной степени заключается в том, чтобы задать пациенту правильные вопросы.

— А как быть в ситуации, если пациент, что называется, не договаривает что-то? Стесняется, боится, еще какие-то причины.…

— Любой врач, который много лет работает, который много пациентов принимает, он всегда немного психолог. И, конечно, он такие вещи замечает. И постарается человека "разговорить".

Понятно, что в интересах пациента от врача ничего не скрывать. Если мы говорим о здоровье — какие могут быть секреты. Тем более, что такая информация — это врачебная тайна, которая свято соблюдается, эта информация никуда не уйдет.

Чем более достоверную информацию пациент дает врачу, тем более правильно у него складывается картина, точнее ставится диагноз и, может быть, даже минимизируется количество обследований, которые потребуются.

— Нужно ли пациенту рассказать врачу о лекарствах, которые он принимает?

— Безусловно, более того, этот вопрос врач обязательно задаст. Потому что пациент может прийти с одной проблемой, но параллельно он лечит другое свое заболевание, и принимает определенные препараты. И надо учитывать совместимость лекарств, которые будут назначены, и тех, которые пациент уже принимает.

— Одно из самых частых, на мой взгляд, состояний, которое побуждает человека пойти к врачу — повышенное давление. Как правильно выстроить свой визит к врачу в этом случае?

— Да, многие обращаются к врачу с жалобами на высокое артериальное давление, многие уже имеют диагноз гипертонической болезни и принимают гипотензивные препараты. В таких случаях полезным инструментом является дневник измерений артериального давления. Измеряя давление три раза в день и фиксируя результаты, пациент может предоставить врачу точную картину своего состояния. Это помогает врачу понять динамику давления, оценить эффективность препаратов и при необходимости скорректировать лечение.

Если же пациент приходит без таких записей и просто говорит: "Я плохо себя чувствую, сегодня давление 140", врачу сложно сделать выводы. Возможно, для этого человека давление 140 давно стало нормой, если он не отслеживает его регулярно. Поэтому систематическое наблюдение за своим состоянием и ведение записей играют важную роль в правильной диагностике и лечении.

— Все знают, что легче предупредить болезнь, чем лечить, но как этого достичь?

— Сейчас для этого есть все условия. Есть вакцинация. Есть диспансеризация, которую можно пройти за один день, и не нужно сидеть в очередях. Есть углубленная диспансеризация для пациентов, которые перенесли ковид. Чтобы повысить доступность профилактических мер, мы организуем выездные мероприятия, проводим вакцинацию в торговых центрах и на предприятиях.

Но получается, что мы "бегаем" за пациентами и упрашиваем их прийти: "Пожалуйста, приходите, пройдите диспансеризацию"… А пациенты идут неохотно, и в результате потом выявляются запущенные заболевания, злокачественные опухоли, случаются инсульты и инфаркты, причем нередко в трудоспособном возрасте.

Огромная проблема связана с пациентами, которые прикреплены к медицинским учреждениям, но фактически не проживают на соответствующей территории. Участковый врач несет за них ответственность, но часто не располагает никакой информацией об этих людях, что создает дополнительные риски.

Мы выезжаем на предприятия, чтобы там осматривать людей. Казалось бы, работодатель должен быть в этом заинтересован. Ведь он теряет ресурсы, когда люди сидят длительно на больничном. Но работодателя тоже приходится уговаривать…

Да, легче предотвратить болезнь, чем лечить. Но для этого необходимо формировать у людей культуру заботы о своем здоровье. Профилактика начинается с осознания собственной ответственности за будущее состояние организма.

— Может быть, люди не хотят идти к врачу ради профилактики, потому что "а вдруг что найдут"?

— Действительно, некоторые люди отказываются проходить обследования, опасаясь, что у них могут найти какое-либо заболевание. Это не новая проблема — такие опасения существовали всегда.

Кто-то ссылается на нехватку времени, а кто-то продолжает верить в устаревшие стереотипы, что диспансеризация требует много дней и не принесет никакой пользы.

Однако цель диспансеризации не в том, чтобы просто охватить как можно больше людей, а в том, чтобы получить конкретный результат. Она проводится для раннего выявления заболеваний и постановки пациентов на диспансерное наблюдение, что помогает предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

Многое здесь зависит от культуры отношения человека к себе. Например, даже простые вещи, такие как сдача верхней одежды в гардероб перед визитом к врачу, вызывают трудности. Люди иногда заходят в кабинет в шубах и шапках, не думая о том, как это неудобно. Более того, далеко не все считают нужным принять душ перед походом к врачу, что также говорит о недостатке внимания к себе и окружающим.

— Кстати, насчет культуры. Порой возникает ощущение, что люди приходят в присутственные места с единственной целью поругаться. Поликлиника, полагаю, не исключение…

— Есть история на эту тему. Я работал в другой поликлинике, она располагалась в нескольких зданиях, расположенных относительно далеко друг от друга. Так вот, я приходил и садился в очередь. Меня никто не знает, сижу, слушаю. Люди, естественно, между собой общаются, ругают врача, к которому, собственно, очередь. Я говорю: "Слушайте, а что — тут так плохо? Я только что к этой поликлинике прикрепился"… Они: "Ой, зачем сюда прикрепился, тут так ужасно"… Я их слушаю, а потом говорю: "Я главный врач, хотел узнать мнение пациентов"… Они: "Ой, вы только врачей не ругайте, они же у нас хорошие".

— Да уж, прямо переобувание в полете…

— Из-за того, что люди не очень хорошо понимают, как работает поликлиника, возникают конфликтные ситуации. Человек приходит, требует, чтобы его приняли, начинает выяснять отношения с регистратурой, потом начинает выяснять отношения с врачом, потом он пошел с жалобами по инстанциям и так далее. Поверьте, никто человека с высокой температурой, с болями в животе домой не отправит, и никто ему не выдаст талон на следующую неделю.

— Давайте коснемся вызова врача на дом. Что здесь нужно знать пациенту?

— Классическая ситуация: поликлиника работает с 08:00 до 20:00. Пациент вызывает врача на дом, например, в девять утра, не задумываясь, в какую смену работает его доктор. В итоге врач, который в этот момент ведет прием в поликлинике, после окончания смены отправляется на вызов. Пациенты, вызвавшие врача, могут ждать несколько часов, начинают возмущаться, звонят в различные инстанции, в Минздрав, в прокуратуру. Однако вызов будет обязательно обслужен до 20:00, как это предусмотрено расписанием работы поликлиники.

Но врача нужно вызывать тогда, когда заболевание не позволяет пойти в поликлинику. Не потому, что погода сегодня плохая и я не хочу выходить на улицу, а потому что нет возможности. Пациент, который вызывает врача, должен озаботиться тем, чтобы врач к нему попал. Включить домофон, например.

В период сезонного роста заболеваемости пациентам с признаками ОРВИ надо обязательно вызывать врача на дом, особенно это касается пожилых людей и тех, кому придется с температурой и насморком добираться до поликлиники на общественном транспорте. Когда у нас увеличивается количество вызовов, мы усиливаем мобильные бригады, у нас врачи ездят по домам, осматривают пациентов. Надо стараться избегать в это время визитов в общественные места.

Все очень здорово изменилось бы, если бы каждый понимал, что нужно заботиться о своем здоровье.