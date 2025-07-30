Карты Таро бьют по здоровью: психолог ВСК рассказал о проблемах любителей эзотерики и астрологии

Люди всегда стремились заглянуть в будущее, пытаясь понять, что их ожидает, избежать неприятностей или улучшить свою жизнь. Именно поэтому интерес к нумерологии, астрологии, таро и другим эзотерическим практикам сохраняется на протяжении веков. С психологической точки зрения нельзя сказать, что такие интересы однозначно вредные. Однако они могут привести к потере контроля над собственной жизнью. Елена Куперштейн, психолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказала, в каких случаях увлечение мистическими практиками приводит к проблемам с ментальным здоровьем.

Как понять, что эзотерика и астрология не вредят

Интерес к таро, астрологии и другим эзотерическим практикам, не навредит уверенным в себе людям. Если человек при принятии решений руководствуется прежде всего своим опытом, интеллектом и знаниями, обращаясь к таким практикам из любопытства — опасности нет. Кроме того, в сложных ситуациях — например, во время кризисов, пандемий, войн, — такие практики могут быть инструментом самоанализа и психологической поддержки, помогая человеку почувствовать контроль над своей жизнью и эмоциональным состоянием.

Когда стоит бить тревогу?

Тревожным сигналом может стать появление зависимости — например, если человек принимает решения в работе или быту исходя из предсказаний. Также окружающих должно насторожить, если близкий человек слишком увлекается составлением натальных карт, готовя их не только для себя, но и для членов семьи. Такое поведение приводит к гипертрофированному самовнушению и психологической зависимости от "высших сил" при принятии решений, что способно иметь тяжелые последствия. Особенно уязвимы люди с неустойчивой психикой и тревожные личности, а также дети и подростки. Вера в предсказания может усиливать беспокойство и страхи, что негативно сказывается на психическом здоровье и мешает решать проблемы в реальной жизни.

Также опасно увлечение астрологией и мистическими практиками для детей — они могут сделать вывод о "ненужности" получения знаний, которые якобы можно заменить гороскопам и получить ответ на нужные вопросы. Кроме того, чрезмерное увлечение эзотерикой может привести к социальной изоляции и уходу от реальности.

Может ли такое увлечение быть признаком психического расстройства?

Само по себе увлечение астрологией или таро не является психическим расстройством. Однако, если человек полностью теряет способность принимать свои собственные решения без консультаций с астрологами или тарологами, отказывается от важных жизненных действий из-за предсказаний, демонстрирует зависимое поведение — это может указывать на глубокие психологические проблемы, требующие профессиональной помощи. В таких случаях увлечение становится симптомом зависимости или расстройства, а не просто хобби.

Признаками психологических отклонений можно считать следующие поведенческие паттерны:

Частое обращение к гаданиям и гороскопам;

Отказ от принятия важных решений без "одобрения" астрологов/тарологов/гадалок;

Чрезмерная тревога и страх после неблагоприятных предсказаний;

Трата значительных сумм на эзотерические услуги;

Появление признаков социальной изоляции, отказ заниматься привычными делами и хобби.

В этих случаях стоит насторожиться и мягко предложить человеку обратиться к психологу для оценки ментального здоровья.

"Важно сохранять баланс и не позволять эзотерическим практикам отвлекать вас от реальной жизни, заменять реальную психологическую поддержку и принятие решений. Также важно помнить, что многие "специалисты" в этой сфере прибегают к манипуляциям, чтобы удержать доверчивых клиентов и извлечь выгоду из их страхов. Они создают во время сеансов тревожную обстановку, пугают возможными негативными последствиями, обещают стопроцентный успех и защиту, предлагают дополнительные платные услуги. Все это лишь усиливает зависимость клиента. Если вы замечаете, что с вами играют на эмоциях, оказывают психологическое давление, не дают чётких ответов на вопросы, требуют новых финансовых вложений и пытаются изолировать от критического взгляда и советов близких — стоит насторожиться. В подобных ситуациях важно обратиться к психологу, который поможет разобраться с проблемой и окажет поддержку. В конечном итоге ваша жизнь и решения должны оставаться в ваших руках, а не зависеть от чужих предсказаний и манипуляций", — отмечает Елена Куперштейн, психолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.