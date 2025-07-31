Главврач Клиник СамГМУ: "Школа главного врача поможет решить системные проблемы здравоохранения"

В Самарской области при координации Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) продолжается реализация федерального проекта "Школа главного врача: регион". В числе 10 пилотных регионов Самарская область собирает на интенсивных курсах руководителей медицинских учреждений из регионов страны. Обучение сочетает теоретическую подготовку с изучением лучших практик на базе Клиник СамГМУ.

Главный врач клиник СамГМУ, куратор проекта Николай Измалков отмечает, что этот проект может стать настоящим драйвером позитивных перемен в системе здравоохранения, действенным механизмом в решении ключевых проблем в медицинском менеджменте.

По его словам, сегодня нужны принципиально новые подходы к подготовке управленческих кадров. "Не случайно это проект появился в период активных преобразований в системе здравоохранения, когда от руководителей требуются гибкость и готовность к изменениям, - отмечает он. - Наша задача - не просто дать теорию, а показать работающие модели организации медицинской помощи, которые можно адаптировать в любом учреждении".

Николай Измалков подробно объясняет уникальность образовательного подхода: "Современному руководителю недостаточно быть хорошим врачом - необходимо разбираться в экономике, инфраструктуре, оборудовании. Наши занятия - это не лекции для первого курса, а живое общение, разбор реальных кейсов, когда специалисты из разных учреждений в сходных условиях ищут нестандартные решения. Такой обмен мнениями рождает новые идеи, а главное - создает готовые решения, которые можно сразу применять на практике".

По словам Николая Измалкова, особая ценность проекта - в его интерактивном формате: "Когда в группе равных по статусу и заинтересованных специалистов идет дискуссия, это позволяет структурировать знания, которые раньше были разрозненными. Участники уходят не с конспектами, а с четким пониманием, как оптимизировать ресурсы - временные, кадровые, финансовые. В условиях, когда задачи растут, а возможности ограничены, это особенно ценно".

Участники отмечают не только профессиональную пользу, но и эмоциональный заряд от обучения. "В рутинной текучке иногда не видишь очевидных решений. А здесь коллеги делятся своим опытом, появляются новые идеи, в том числе лежащие на поверхности, не заметные ранее из-за "замыленности" взгляда, будничных задач. Для руководителя такая перезагрузка не менее важна, чем получение новых знаний", - делится главврач обратной связью от коллег.

Проект, реализуемый по поручению Минздрава России, планируется сделать постоянной площадкой подготовки управленческих кадров. Как подчеркивает Николай Измалков, это позволит создать систему непрерывного профессионального роста руководителей, что в перспективе приведет к повышению эффективности работы всего здравоохранения региона. "Когда каждый главный врач сможет грамотно распоряжаться ресурсами, внедрять лучшие практики и мотивировать коллектив, это неизбежно отразится на качестве медицинской помощи для пациентов", - заключает куратор проекта.

Для обучающихся организуют лекции и практические модули в формате экскурсий по ведущим медицинским организациям региона, где слушатели смогут ознакомиться с лучшими региональными практиками организаций здравоохранения.

Неотъемлемым пунктом обучающей программы является посещение Клиник СамГМУ, где слушатели, в частности, знакомятся с уникальной цифровой операционной, оснащенной системой хирургической навигации "Автоплан" - собственной разработки университета. Также участники посещают другие структурные подразделения вуза - Центр серийного производства, Инжиниринговый центр, Институт инновационного развития.