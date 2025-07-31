Главврач Клиник СамГМУ: "Школа главного врача поможет решить системные проблемы здравоохранения"

В Самарской области при координации Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) продолжается реализация федерального проекта "Школа главного врача: регион". В числе 10 пилотных регионов Самарская область собирает на интенсивных курсах руководителей медицинских учреждений из регионов страны. Обучение сочетает теоретическую подготовку с изучением лучших практик на базе Клиник СамГМУ.
Главный врач клиник СамГМУ, куратор проекта Николай Измалков отмечает, что этот проект может стать настоящим драйвером позитивных перемен в системе здравоохранения, действенным механизмом в решении ключевых проблем в медицинском менеджменте.
По его словам, сегодня нужны принципиально новые подходы к подготовке управленческих кадров. "Не случайно это проект появился в период активных преобразований в системе здравоохранения, когда от руководителей требуются гибкость и готовность к изменениям, - отмечает он. - Наша задача - не просто дать теорию, а показать работающие модели организации медицинской помощи, которые можно адаптировать в любом учреждении".
Николай Измалков подробно объясняет уникальность образовательного подхода: "Современному руководителю недостаточно быть хорошим врачом - необходимо разбираться в экономике, инфраструктуре, оборудовании. Наши занятия - это не лекции для первого курса, а живое общение, разбор реальных кейсов, когда специалисты из разных учреждений в сходных условиях ищут нестандартные решения. Такой обмен мнениями рождает новые идеи, а главное - создает готовые решения, которые можно сразу применять на практике".
По словам Николая Измалкова, особая ценность проекта - в его интерактивном формате: "Когда в группе равных по статусу и заинтересованных специалистов идет дискуссия, это позволяет структурировать знания, которые раньше были разрозненными. Участники уходят не с конспектами, а с четким пониманием, как оптимизировать ресурсы - временные, кадровые, финансовые. В условиях, когда задачи растут, а возможности ограничены, это особенно ценно".
Участники отмечают не только профессиональную пользу, но и эмоциональный заряд от обучения. "В рутинной текучке иногда не видишь очевидных решений. А здесь коллеги делятся своим опытом, появляются новые идеи, в том числе лежащие на поверхности, не заметные ранее из-за "замыленности" взгляда, будничных задач. Для руководителя такая перезагрузка не менее важна, чем получение новых знаний", - делится главврач обратной связью от коллег.
Проект, реализуемый по поручению Минздрава России, планируется сделать постоянной площадкой подготовки управленческих кадров. Как подчеркивает Николай Измалков, это позволит создать систему непрерывного профессионального роста руководителей, что в перспективе приведет к повышению эффективности работы всего здравоохранения региона. "Когда каждый главный врач сможет грамотно распоряжаться ресурсами, внедрять лучшие практики и мотивировать коллектив, это неизбежно отразится на качестве медицинской помощи для пациентов", - заключает куратор проекта.
Для обучающихся организуют лекции и практические модули в формате экскурсий по ведущим медицинским организациям региона, где слушатели смогут ознакомиться с лучшими региональными практиками организаций здравоохранения.
Неотъемлемым пунктом обучающей программы является посещение Клиник СамГМУ, где слушатели, в частности, знакомятся с уникальной цифровой операционной, оснащенной системой хирургической навигации "Автоплан" - собственной разработки университета. Также участники посещают другие структурные подразделения вуза - Центр серийного производства, Инжиниринговый центр, Институт инновационного развития.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас