На самарской набережной прошла акция по ранней диагностике рака кожи

В Самаре на набережной Волги состоялась профилактическая акция, посвященная раннему выявлению и повышению информированности населения о раке кожи. Жители и гости города смогли бесплатно пройти осмотр врача-онколога, врача-дерматовенеролога, а также получить консультацию специалистов по профилактике рака кожи.
185 человек прошли осмотр специалистов и узнали, как защитить себя. У 2 посетителей акции выявлены изменения на коже, им рекомендовали пройти дообследование.
Одним из главных факторов развития рака кожи является ультрафиолет, его воздействие может запускать процессы перерождения клеток кожи. Именно поэтому вопрос защиты от солнца становится наиболее актуальным в летний период.
Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева напомнила жителям региона о важности защиты от солнца и мерах профилактики:
"Обращайте внимание на любые изменения родинок — цвет, форму, зуд или кровоточивость, а также на новые образования на коже. Это может быть сигналом серьезного заболевания. Защищайте кожу от солнца: используйте кремы с SPF, носите закрытую одежду и избегайте длительного пребывания на открытом солнце в часы его активности. При любых подозрительных симптомах сразу обращайтесь к врачу — ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Начните с терапевта или дерматолога, при необходимости вас направят к онкологу".
Мероприятие организовало отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с Самарским областным кожно-венерологическим диспансером при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас