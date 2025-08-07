В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов

В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Красноармейскую центральную районную больницу поставлены 3 двенадцатиканальных стационарных электрокардиографа и 5 портативных. Оборудование распределено между отделениями больницы и офисами врачей общей практики поселков Волчанский, Гражданский и Кировский, а также сел Алексеевка и Колывань.

Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приемного покоя. Это необходимо для диагностики пациентов в неотложном или экстренном состоянии.

"С помощью портативных электрокардиографов специалисты оперативно проводят исследование на выездах к пациентам на дом, в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Это повышает доступность диагностики для маломобильных граждан, пожилых людей, позволяя выявлять сердечно-сосудистые патологии на ранних стадиях. Кроме того, благодаря Единой медицинской информационно-аналитической системе у врача есть возможность получить телемедицинскую консультацию специалистов Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова", — рассказала главный врач Анна Степанова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.