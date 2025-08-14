Самарцев приглашают на научно-практическую конференцию о здоровом похудении

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Доказательная медицина без мифов и маркетинга, топ-эксперты Самары (эндокринологи, хирурги, психологи, тренеры), а также подарки каждому до 10 тыс. руб. и кофе-брейк с шампанским - все это обещают организаторы конференции, посвященной методам правильного и здорового снижения веса, которая пройдет 28 августа в Самаре, в клинике доктора Чирковой.