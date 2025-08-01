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Здравоохранение Общество

Продолжается обновление подразделений Отрадненской больницы

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Отрадненской городской больнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии. В здании заменили инженерные коммуникации, окна, выровняли пол и обновили двери. На данный момент завершаются отделочные работы на втором этаже. Совсем скоро порядка 100 пациентов в месяц будут получать медицинскую помощь в обновленном подразделении.

"Часть ремонтных работ уже завершена. Во всех палатах будут индивидуальные санузлы, на каждом этаже — душ для маломобильных пациентов. Терапевтический стационар рассчитан на 45 коек. Корпус соединен с хирургическим и приемным отделениями. На время проведения строительных работ прием пациентов осуществляется в другом отделении больницы", — отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина.

Также продолжаются ремонтные работы двух амбулаторий, в которых получают медицинскую помощь жители отдаленных районов города. В первой амбулатории прием пациентов будут вести участковый врач и медсестра. Также будет организован забор крови для лабораторных анализов и диспансеризации местных жителей. Вторую амбулаторию адаптируют для маломобильных групп населения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Завершить ремонтные работы в подразделениях Отрадненской больницы планируют в конце осени. Всего в Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.

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