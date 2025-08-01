В Самаре продолжается ремонт стационара городской больницы №8

В стационаре Самарской городской клинической больницы №8 на ул. Нагорной продолжается капитальный ремонт. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Капитальный ремонт стационара завершен на 65%. В настоящее время отремонтированы операционный блок здания, кровля, выполнен полный комплекс ремонтных работ на втором, третьем и четвертом этажах корпуса. Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Прием пациентов временно проводится в стационаре на улице Мирной.

"Ремонт затронул все этажи стационара - это порядка 7000 квадратных метров. Мы меняем все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию, вентиляцию. Создаем комфортные условия для пациентов и сотрудников. Уже завершаем демонтажные работы первого этажа и приступаем к отделочным", - отметил главный врач больницы Сергей Дергаль.

В обновленном здании располагаются два терапевтических, неврологическое отделения и реанимация на шесть коек. Ежегодно медпомощь получают около 12 тыс. пациентов.

"Мы оказываем как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Пациенты бывают в тяжелых состояниях, поэтому мы стараемся сделать для них комфортные и безопасные условия пребывания. Одно из ключевых изменений - в стационаре появится удобная маршрутизация для пациентов: строители сносят перегородки, чтобы было удобнее переходить из одного кабинета в другой. Диагностические службы будут располагаться рядом с приемным отделением. Там появятся противошоковая палата, новые смотровые кабинеты, кабинет УЗИ и новый телеуправляемый рентген-аппарат", - отметил Сергей Владимирович.

Учреждение обновляется благодаря средствам областного и федерального бюджета. До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения, 80 из них в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. На 2026-2027 гг. запланирован капитальный ремонт стационара на ул. Мирной, 169. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания стационара.