В Самаре продолжается ремонт стационара городской больницы №8

В стационаре Самарской городской клинической больницы №8 на ул. Нагорной продолжается капитальный ремонт. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Капитальный ремонт стационара завершен на 65%. В настоящее время отремонтированы операционный блок здания, кровля, выполнен полный комплекс ремонтных работ на втором, третьем и четвертом этажах корпуса. Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Прием пациентов временно проводится в стационаре на улице Мирной.
"Ремонт затронул все этажи стационара - это порядка 7000 квадратных метров. Мы меняем все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию, вентиляцию. Создаем комфортные условия для пациентов и сотрудников. Уже завершаем демонтажные работы первого этажа и приступаем к отделочным", - отметил главный врач больницы Сергей Дергаль.
В обновленном здании располагаются два терапевтических, неврологическое отделения и реанимация на шесть коек. Ежегодно медпомощь получают около 12 тыс. пациентов.
"Мы оказываем как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Пациенты бывают в тяжелых состояниях, поэтому мы стараемся сделать для них комфортные и безопасные условия пребывания. Одно из ключевых изменений - в стационаре появится удобная маршрутизация для пациентов: строители сносят перегородки, чтобы было удобнее переходить из одного кабинета в другой. Диагностические службы будут располагаться рядом с приемным отделением. Там появятся противошоковая палата, новые смотровые кабинеты, кабинет УЗИ и новый телеуправляемый рентген-аппарат", - отметил Сергей Владимирович.
Учреждение обновляется благодаря средствам областного и федерального бюджета. До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения, 80 из них в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. На 2026-2027 гг. запланирован капитальный ремонт стационара на ул. Мирной, 169. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания стационара.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас